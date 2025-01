Goonies 2 e Gremlins 3 in fase di sviluppo presso Warner Bros.

L'effetto nostalgia potrebbe presto riportare sullo schermo due cult degli anni '80 dei cui sequel si parla da tempo. Si tratta di Goonies e Gremlins.

Il sequel di un cult assoluto come Goonies è qualcosa che i fan in parte sognano e in parte temono. Nel tempo, i protagonisti del film si sono espressi, chi a favore e chi contro, ma naturalmente l'ultima parola spetta a Warner Bros. che, secondo Deadline, avrebbe deciso di capitalizzare il mito dell'avventura teen che includeva i giovanissimi Josh Brolin, Corey Feldman Ke Huy Quan e Sean Astin. Difficile al momento stabilire se il film in preparazione sarà un sequel o un reboot

Come rivela il magazine, lo studio avrebbe deciso di ricorrere ancora una volta a franchise collaudati. Per quanto riguarda I Goonies, Chris Columbus sarebbe pronto a scrivere un nuovo trattamento dopo aver firmato la sceneggiatura del film del 1985 diretto da Richard Donner. In precedenza è stato riferito che Columbus aveva preso parte a discussioni con Donner, col produttore esecutivo e collega scrittore Steven Spielberg e con Lauren Schuler Donner per sviluppare un sequel, come rivelato durante una reunion nel 2020.

I Gremlins al cinema

Il ritorno dei voraci Gremlins

Diverso è il caso di Gremlins. Il film di Joe Dante ha già un sequel, Gremlins 2 - La nuova stirpe, uscito nel 1990. Nel 2023 il franchise horror si è ampliato con la serie prequel animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, ma da tempo Chris Columbus è pronto a occuparsi di un terzo lungometraggio che riporterebbe in vita le temibili creaturine che hanno popolato gli incubi di tanti adolescenti degli anni '80.

Gremlins, Joe Dante parla delle origini delle creature: "Sono l'incrocio tra un drago e un panda"

Deadline conferma, dunque, che il terzo sequel annunciato otto anni fa sarebbe ancora in fase di sviluppo e che vedrà coinvolti veri pupazzi animati con effetti pratici e non con l'uso della CGI. Chris Columbus si occuperà, dunque, della sceneggiatura mentre non è ancora confermato il ritorno di Joe Dante alla regia. Nel frattempo, si parla anche dell'arrivo di una seconda stagione di Gremlins: Secrets of the Mogwai, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita.