Gremlins, Joe Dante parla delle origini delle creature: "Sono l'incrocio tra un drago e un panda"

I Gremlins prossimamente torneranno sugli schermi con una serie animata e Joe Dante ha ora parlato delle origini delle creature condividendo una teoria piuttosto originale.

Il regista, intervistato dal magazine Empire, ha infatti criticato il romanzo ispirato al film sostenendo che sia completamente sbagliata l'idea che si tratti di una specie aliena creata da uno scienziato chiamato Mogturmen.

Joe Dante ha infatti un'idea molto diversa per quanto riguarda l'origine dei Mogwai, la specie a cui appartiene Gizmo. Il regista di Gremlins ha dichiarato al magazine: "George Gipe, che ha scritto quel romanzo, non ha mai avuto l'occasione di vedere il film... Nella mia mente vengono dalla Cina ed erano i risultati di un incrocio tra un drago e un panda".

Nei due film realizzati non si parla mai delle origini di Gizmo e dei suoi simili e il fatto che sia una specie aliena sembra complicare la narrazione.

Il production designer Chris Walas, parlando della creazione dei personaggi al centro del film Gremlins aveva invece dichiarato che si era ispirato a un tarsio esagerandone gli elementi dell'aspetto fisico. In Cut Print Films aveva inoltre aggiunto che una delle fonti di ispirazione era stato un cocker spaniel, soprattutto per lo sguardo. Steven Spielberg, produttore esecutivo del progetto, era poi intervenuto chiedendo che Gizmo avesse gli stessi colori del pelo del suo cane. Walas aveva raccontato: "Abbiamo dovuto guardare le foto e copiare il colore del pelo del suo beagle". Durante la realizzazione del film, comunque, non c'era un'idea precisa per quanto riguarda le origini del Mogwai.