Goodzilla vs. Kong, un leak mostra le prime incredibili scene del film!

In un video rubato al CCXP viene mostrata una scena di Goodzilla vs. Kong in cui i due mostri combattono tra loro.

Una scena rubata di Goodzilla vs. Kong mostrata al CCXP di San Paulo mostra una gustosa anticipazione in cui King Kong prende a cazzotti Godzilla. La clip non è di eccellente qualità perché è ripresa attraverso un cellulare, ma contribuisce ad aumentare l'attesa per il nuovo monster movie capitolo dedicato a due tra i mostri più iconici del cinema.

Here’s a clip of the Godzilla vs Kong footage at CCXP! pic.twitter.com/7lwdgtHIjY — Miregoji326: everything Godzilla! (@miregoji326) 8 dicembre 2019

Non sappiamo quanto questo footage di Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard, possa rimanere in rete visto che la Warner Bros. si è attivata immediatamente per cancellare ogni traccia da Internet. Il panel era infatti letteralmente blindato e, tecnicamente, era stato vietato di fare video e foto delle presentazioni.

Ovviamente le immagini - che mostrano la mano del gorilla gigante che si chiude a pugno prima di sferrare il colpo contro il kaiju - hanno mandato in visibilio i fan, perché vedere questi due giganti che si affrontano e se la danno di santa ragione è un qualcosa che va oltre ogni immaginazione. Il crossover era stato annunciato mesi fa poco dopo l'uscita di Godzilla II - King of the Monsters e fa parte del franchise del MonsterVerse che riunisce Warner e Legendary Pictures iniziato nel 2014 con il primo Godzilla e proseguito poi con Kong: Skull Island. Goodzilla vs. Kong, la cui uscita è prevista a novembre 2020, metterà in scena la spettacolare battaglia tra Godzilla e Kong mentre il Monarch [la sezione di scienziati che studia i due titani n.d.R.] scoprirà gli indizi sulle origini dei titani. Nel frattempo una cospirazione umana minaccia di cancellare per sempre le creature, buone e cattive, dalla faccia della Terra.