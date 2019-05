Gomorra 4: Genny come Thanos nel meme "ineluttabile"

Da Gomorra 4 ad Avengers: Endgame, Genny Savastano come Thanos nel meme in stile Marvel condiviso da Salvatore Esposito.

Alla fine di Gomorra 4, Genny Savastano appare sul profilo social di Salvatore Esposito in versione Thanos e mette in chiaro (casomai ce ne fosse bisogno che lui è ineluttabile. Al polso, invece del solito rolex, le Gemme dell'Infinito incastonate nel guanto del villain Marvel.

"I'm ineluctable" - si legge a commento dell'immagine condivisa da Salvatore Esposito e che lo vede nei panni del villain di Avengers: Endgame. Una dichiarazione roboante ma in inglese maccheronico - ma d'altra parte Genny Savasthanos, nonostante il soggiorno londinese della quarta stagione, non è che sia ancora fluente con la lingua d'Albione. Se dovesse tornare a Londra per affari in tempi breve, gli consigliamo una visione in lingua originale di Avengers: Endgame e scoprirebbe di essere "inevitable" e magari, chissà, potrebbe arricchire il suo vocabolario.

Scherzi e battute a parte, Salvatore Esposito si è dimostrato uno degli interpreti più convincenti della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che ieri sera si è conclusa con il finale della quarta stagione. Da rampollo viziato e capriccioso dell'influente clan Savastano, il suo Genny si è evoluto in uno dei boss più temuti e vendicativi della criminalità organizzata.

La stagione 5 di Gomorra, è già confermata da alcune settimane e Roberto Saviano è già al lavoro sulla sceneggiatura. Ieri sera inoltre, è stato rilasciato ufficialmente il teaser trailer de L'immortal il film che racconterà la origin story di Ciro Di Marzio.