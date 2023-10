Romanzo Criminale e Gomorra, in arrivo i prequel: l'epica guarda al passato

C'è qualcosa di molto romantico dietro l'annuncio, esplosivo, che cade durante i 20 anni di Sky, festeggiati per l'occasione alle Terme di Diocleziano, che per tre giorni si sono trasformati in un vero e proprio studio televisivo, illuminato dal caldo sole di un autunno romano. Un via vai di ospiti, di talk, di punti di vista. Tra cultura, sport, politica. E poi eccolo, l'annuncio esplosivo, e in qualche modo storico. Storico perché di prequel, la serialità, ne è piena, ma quando si torna a riprendere il filo di due serie cult, che hanno fatto la storia, beh, la prospettiva cambia. Allora ecco la notizia: sono ufficialmente in sviluppo i prequel di Romanzo Criminale e di Gomorra.

Un'immagine promozionale del cast di Romanzo Criminale - La serie

L'annuncio è arrivato durante il panel Romanzo Criminale e Gomorra e Gomorra - Ritorno alle Origini, raccontato dalle menti dietro le serie: Giancarlo De Cataldo, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Con loro, Nils Hartmann, EVP Sky Studios, e Riccardo Tozzi di Cattleya. "Dopo quindici anni rieccoci, torniamo alle origini. Romanzo Criminale e Gomorra hanno fatto la storia", spiega Hartmann. "Romanzo poi ha aperto la strada alla serialità. Li abbiamo sempre immaginati come fossero prodotti cinematografici. Hanno conquistato fan in tutto il mondo, facendo emergere talenti divenuti delle star. Con i prequel esploreremo il passato, guardando il futuro. Siamo in fase di scrittura".

Cosa vedremo nelle nuove stagioni prequel di Romanzo Criminale e Gomorra?

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena della serie

Ma cosa vedremo nelle stagioni prequel di Romanzo Criminale e di Gomorra? Tutto è ancora in fase di sviluppo, tuttavia durante il panel sono stati anticipati diversi dettagli. Per esempio, la origin story di Romanzo Criminale - La serie illuminerà gli anni precedenti all'affermazione della Banda della Magliana. Sarà una storia di criminalità romana che anticiperà gli eventi già visti nelle due stagioni, legandosi con i personaggi. "Andremo prima della genesi della Banda, ci soffermeremo sulla psiche dei personaggi. Mescoleremo gli ambienti. Tra l'alto e il basso. Le origini di Romanzo Criminale però sarà qualcosa di diverso", spiega Giancarlo De Cataldo.

Andrea Sartoretti e Francesco Montanari in una scena del primo episodio di Romanzo Criminale - La serie

Infatti, a sviluppare la serie lo stesso Giancarlo De Cataldo, autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui è tratto lo show. A tal proposito, De Cataldo ha affermato: "Dirò una cosa banale: quando mi hanno chiamato mi sono emozionato. Ho respirato di nuovo il clima di avventura di 15 anni fa. La tv all'epoca era una montagna da scalare, oggi è una certezza". E Gomorra? Alla scrittura della nuova stagione prequel, ancora una volta, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, e si concentrerà sull' ascesa di Pietro Savastano, da quando era un ragazzo per le strade di Napoli, fino a diventare il boss che ha segnato un decennio di storytelling televisivo. "Per noi è stato come tornare a casa. Gomorra ha seguito l'evolversi della realtà. Abbiamo studiato il fenomeno della Camorra. Abbiamo dato forma e sostanza al materiale. Torneremo a raccontare un'altra epoca, tra barche e pirati. Abbiamo parecchia mitologia. Partiamo dal 1977, dal contrabbando. Un mondo criminale che arriva ovunque, animando i personaggi che conosciamo", spiegano gli autori. Sia Romanzo Criminale che Gomorra hanno lanciato nomi importanti, e da quanto suggeriscono i produttori, le serie prequel manterranno l'identità trascinante che le ha contraddistinte.

Gomorra 5, gli sceneggiatori: "È finita come volevano i personaggi, non come volevamo noi"

Un ritorno al passato, con un occhio al futuro

Gomorra - la serie, prima stagione: Marco D'Amore con Salvatore Esposito (Ciro e Genny)

Non c'è ancora una data di uscita per quanto riguarda i prequel di Romanzo criminale - La serie e di Gomorra - La Serie, ma l'annuncio in qualche modo catalizza l'attenzione, arrivando in qualche modo inaspettato. "Romanzo e Gomorra hanno rivoluzionato il racconto per immagini italiano, e quando è uscita fuori l'idea delle origini è stato stimolante. Le prime bozze di scrittura delle nuove stagioni trasmettono già parecchie emozioni. C'è vita", prosegue Riccardo Tozzi.

Gomorra - la serie, Salvatore Esposito è Genny Savastano

"Tornare alle loro origini significa esplorare nuove possibilità di racconto, sempre tra epica e realismo e con sguardo contemporaneo, anche dal punto di vista dello stile. È quindi un ritorno, ma con la stessa voglia di innovare. Devo dire tornare a parlarne è qualcosa di emozionante. Del resto le due serie si sono sedimentate nell'immaginario. Un mondo che resta", conclude il produttore. Se l'attesa è già alle stelle, ci pensa Nils Hartmann a far salire la temperatura delle assolate Terme di Diocleziano "Con questi due nuovi progetti andremo ad espandere i mondi di queste due storie amatissime, tornando alle nostre origini più identificative ma con un occhio inevitabilmente rivolto al futuro".