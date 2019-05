Gomorra, il film L'immortale: teaser trailer e data d'uscita

Ecco il primo teaser trailer de L'immortale, il film spin-off di Gomorra che racconterà la storia di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi principali della serie. Il film uscirà a Natale 2019, grazie a Vision Distribution.

Come possiamo vedere nel video, il teaser trailer de L'immortale riprende le drammatiche sequenze del finale della terza stagione di Gomorra in cui Ciro finisce in mare dopo essere stato ucciso da Gennaro (ma fu Sangue Blu a costringerlo). "Ho sempre voluto questa città tutta per me. L'ho sempre sognato. " - dice Ciro, mentre il suo corpo affonda tra i flutti - "Avevo fame, rabbia, mi sentivo il più forte di tutti!" Ciro ricorda le parole di sua moglie Debora (uccisa da lui) che gli diceva di fermarsi: "Ma non posso fermarmi adesso. Poi non ce la facevo più a stare all'inferno. Abbiamo aspettato così tanto questo momento!" "Devo pagare per quello che ho fatto" e "L'immortale è morto"

Si era già parlato del film tratto da Gomorra a settembre dello scorso anno: in quell'occasione Cattleya svelò che L'immortale sarebbe stato diretto e interpretato da Marco D'Amore e avrebbe raccontato la giovinezza di Ciro Di Marzio, il suo incontro con il clan Savastano e la sua ascesa nella scena criminale partenopea. Il film inoltre, esplorerà le circostanze in cui la camorra ebbe modo di riaffermarsi in Campania in seguito ad un evento tragico come il terremoto in Irpinia del 1980.

Siamo davvero curiosi di sapere se oltre a Marco D'Amore ritroveremo altri personaggi del cast storico di Gomorra, e in caso affermativo se saranno interpretati dagli stessi attori. Supponiamo che Ciro in versione giovane sarà interpretato da un altro attore, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane. Di certo ai fan della serie farebbe piacere rivedere Don Pietro Savastano e sua moglie Imma... e addirittura Don Salvatore Conte.

Per quanto riguarda Gomorra 4, la quarta stagione si è conclusa stasera - e ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione degli episodi 11 e 12 di Gomorra 4 - e ci auguriamo di non dover aspettare troppo tempo per la stagione 5 di Gomorra, già confermata.