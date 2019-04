Gomorra 4, episodi 11 e 12: il promo video del finale

Gomorra 4: ecco il promo video degli episodi 11 e 12 che anticipa ciò che ci aspetta nelle due puntate in onda su Sky Atlantic venerdì 3 maggio alle 21.15. Ricordiamo che si tratta del finale con la quarta stagione di Gomorra.

Come abbiamo appena visto, il promo del finale di stagione di Gomorra 4 non è del tutto inedito: alcune scene infatti sono quelle degli episodi andati in onda venerdì scorso. Nelle scene inedite però, vediamo Patrizia che cambia registro rispetto alla calma glaciale mostrata negli scorsi episodi: "La voglio pure io la vendetta", sibila la boss di Secondigliano a Sangue Blù, e la vediamo anche in azione (nel promo diffuso da Sky alla fine degli episodi precedenti però, Patrizia appare anche distesa su una barella, ne deduciamo quindi che si ritroverà in pericolo). E poi la boss di Secondigliano dice a qualcuno (forse suo marito Mickey?) "Non posso permettere che tu distrugga tutto il lavoro fatto fino ad ora"

Nel promo c'è spazio, per una volta, anche per il temibile suocero di Patrizia, Don Gerlando Levante: "Voglio essere sicuro che non abbiamo altri nemici", dice a qualcuno, dopo l'agguato al quale è riuscito a scampare grazie ad un informatore.

Poco spazio per Genny Savastano, che appare prevalentemente in scene già edite, ma sappiamo che è intenzionato a riprendersi tutto ciò che è suo e con l'aiuto di un valido e misterioso alleato. Ma chi è 'o Maestrale?

Le anticipazioni sugli episodi 11 e 12 di Gomorra 4 parlano di una decisione da prendere, per Michelangelo, e soprattutto di un ripensamento, per Genny.

Ricordiamo che la stagione 5 di Gomorra, già confermata da settimane, è in fase di scrittura.

Gomorra: Arturo Muselli, Cristiana Dell'Anna, Salvatore Esposito, Ivana Lotito e Loris De Luna

Gli episodi della quarta stagione di Gomorra - La Serie saranno trasmessi anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Chi desidera evitare spoiler dunque, può vedere i due episodi in streming in mattinata.