Gomorra 4, il finale e l'addio di Patrizia: "Quando è caduta sull'asfalto freddo..."

Anche Gomorra 4 ha regalato ai fan un finale a sorpresa e inaspettato: questa volta a lasciare la serie in maniera violenta è Patrizia, uccisa da Genny Savastano. L'attrice Cristiana Dell'Anna, dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, rivelò che non aveva salutato nessuno della troupe e che la morte del suo personaggio era stata una sua scelta.

Gomorra - La Serie ha abituato i suoi spettatori a dei finali a sorpresa che spesso hanno lasciato l'amaro in bocca ai suoi fan. Nel finale della terza stagione a morire fu Ciro Di Marzio, nella quarta stagione il pubblico ha detto addio a Patrizia Santoro, uccisa a sangue freddo da Genny Savastano insieme a suo marito Michelangelo e a Bianca, la bambina che porta in grembo. Subito dopo la messa in onda del dodicesimo episodio Cristiana Dell'Anna ha pubblicato un post su Instagram con cui si è congedata dal suo personaggio e ha rivelato che non ha salutato i suoi colleghi perché non sarebbe riuscita a contenere i sentimenti. "Quando Patrizia è caduta su quell'asfalto freddo e gli occhi di Cristiana erano imprigionati nei suoi, potevo vedere il mondo che continuava dopo di lei. Vedevo quello che lei non avrebbe visto più. Non ho saputo salutarla, non sono brava con gli addii. Come non ho salutato nessuno della troupe meravigliosa con cui ho lavorato in questi anni. Perché non saprei contenere i sentimenti. Troppi. Mi travolgerebbero".

Gomorra La Serie: un momento dell'undicesimo episodio della quarta stagione

Nel raccontare l'evoluzione di Patrizia l'attrice scrisse: "Sono stati circa quattro anni che non dimenticherò mai. Vi lascio la prima inquadratura di Patrizia, quando indossa, senza esserlo, la 'veste' di una boss, quella veste che diventerà la sua pelle finché non le verrà strappata a sua volta. Sola in un mondo di maschi e maschilisti che la vedono estremamente pericolosa, sa di essere temuta da tutti e da tutti è braccata". Nella parte finale del post c'è il saluto non solo a Patrizia ma anche ai suoi fan: "questa donna, colpita proprio alle spalle, era all'altezza ma non si dava per vinta. Voleva a tutti i costi salvare l'unica cosa che l'avrebbe uccisa: l'amore. Per questi antieroi (e per me Patrizia in qualche modo contorto un'eroina lo è..) non esiste redenzione, non esiste via di fuga. Non esiste altro valore se non quello che ha il denaro. Sono la perfetta espressione del capitalismo oggi, in cui solo i soldi e gli affari vivono oltre le persone. Patrizia sarai sempre in un angolo dei miei sogni. Ciao Gomorra People!!!"

Subito dopo la messa in onda dell'ultimo episodio di Gomorra 4 i social furono invasi dalle proteste dei fan di Gomorra che, come per il finale della terza stagione, se la sono presa con gli autori che avevano 'ucciso' uno dei personaggi storici della serie. In quel momento nessuno sapeva che la scelta di uscire dal cast era stata della stessa Cristiana dell'Anna, come l'attrice napoletana ha rivelato al quotidiano Il Mattino: "In realtà, la richiesta di far morire Patrizia è arrivata proprio da me, perché all'inizio non era previsto nella sceneggiatura dell'ultimo episodio". Nella stessa occasione Cristiana ha spiegato anche i motivi di questa sua decisione che ha colto di sorpresa anche gli autori della serie: "Quest'anno mi sono sposata e un po' di cose sono cambiate nella mia vita privata. Così ho maturato l'esigenza di una svolta anche in campo professionale: una serie come Gomorra è un impegno continuativo che porta via mesi e mesi. Ho comunicato la mia decisione alla produzione a settembre e per loro è stata una vera e propria bomba. Anche perché gli autori stavano già immaginando gli sviluppi futuri del mio personaggio e hanno dovuto riscrivere tutto".

Gomorra La Serie: Cristiana Dell'Anna e Salvatore Esposito in una scena del finale della quarta stagione

Ricordiamo che dopo la quarta stagione di Gomorra è uscito il film spin-off L'Immortale, incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio, un film che secondo i produttori fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione della serie. Le riprese della quinta stagione sono iniziate da poco e i fan si aspettano che Gomorra 5 risponda alla domanda su chi è 'o Maestrale, il misterioso personaggio di cui si parla in alcuni episodi della quarta stagione.