Gomorra 4: il matrimonio di Patrizia e i retroscena sull'abito da sposa

Per il matrimonio di Patrizia e Michelangelo in Gomorra 4 Cristiana Dell'Anna ha deciso di occuparsi in prima persona dell'abito da sposa: ecco da chi è firmato il vestito in questione.

In Gomorra 4 l'abito indossato da Patrizia durante il suo matrimonio con Michelangelo è stato scelto da Cristiana Dell'Anna: l'attrice anticipò la foto del vestito da sposa, selezionato dalla linea Sofia Monsurrò Cerimonies, qualche giorno prima della messa in onda della puntata anticipandone così uno dei momenti chiave.

Gomorra 4: Patrizia (Cristiana Dell'Anna) vestita da sposa, accanto a Genny (Salvatore Esposito)

Patrizia e Michelangelo si sposano nell'ottavo episodio di Gomorra 4 e il personaggio interpretato da Cristiana Dell'Anna, prima di andare all'altare riceve da Genny Savastano un regalo particolare: da quel momento diventa la boss di Secondigliano e i proventi dello spaccio di droga saranno solo i suoi. La puntata è andata in onda per la prima volta il 19 aprile 2019 ma qualche giorno prima Cristiana Dell'Anna pubblicò sui social la sua foto con l'abito da sposa con affianco Genny, ovvero l'attore Salvatore Esposito, che l'accompagna all'altare.

Quello dell'attrice fu un piccolo spoiler dovuto anche alla voglia di Cristiana di mostrare al pubblico il magnifico abito da sposa che lei stessa aveva scelto: "posso assicurarvi che il vestito l'ho davvero scelto io! Nel 2018 mi sono sposata ben due volte!!!", aveva scritto nella didascalia, questo perché qualche mese prima, l'1 settembre 2018, l'attrice si era sposata nella vita reale con Emanuele Scamardella.

Per Patrizia Cristiana Dell'Anna ha scelto un abito di Sofia Monsurrò: grazie a un accordo di collaborazione sottoscritto dalla produzione di Gomorra con il brand italiano, le costumiste della serie avevano potuto selezionare alcuni capi della linea Sofia Monsurrò Cerimonie e Cristiana aveva scelto personalmente l'abito indossato da Patrizia.

Il matrimonio tra Michaelangelo Levante e la boss di Secondigliano, ex informatrice e compagna di Don Pietro Savastano è stato girato alla Collegiata di Santa Maria Maddalena, fiore all'occhiello di Atrani. Sulla bellissima terrazza, si vedono così passare delle comparse vestite Monsurrò che appaiono come invitati alla cerimonia.

Cristiana Dell'Anna nella vita reale si è sposata in provincia di Siena nonostante lei e il marito siano napoletani, questo perchè Emanuele Scamardella ha vissuto a lungo in Toscana. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me l'attrice parlando del suo matrimonio durato tre giorni disse "Ci siamo conosciuti 10 mesi prima del matrimonio, ci siamo poi sposati il primo settembre. C'erano 300 invitati, è durato tre giorni. È stato un matrimonio itinerante. Tutto organizzato e concepito da mio marito che ha organizzato una sorta di fiera del cibo, della musica e del vino. Gli invitati venivano da ogni parte del mondo, la sera prima c'è stato un International pic-nic e tutti portavano qualcosa".