Golden Globes 2026: dove vederli e come seguire la cerimonia in streaming dall'Italia

Manca ormai una manciata di ore alla cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026. Il premio assegnato da una giuria composta da oltre 300 giornalisti provenienti da 72 paesi del mondo è uno dei momenti salienti della stagione dei premi e fornisce indicazioni riguardo alle potenziali scelte dell'Academy.

Quest'anno a contendersi i premi per la miglior pellicola drammatica troveremo I peccatori di Ryan Coogler, Frankenstein di Guillermo del Toro e Hamnet di Chloe Zhao, che racconta storia del figlio perduto di Shakespeare, mentre nella categoria commedia dovrebbe avere vita facile l'acclamato Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che guida la lista delle nomination con 9 candidature. Tra le serie Pluribus potrebbe sbaragliare la concorrenza negli show drammatici mentre è più combattuta la categoria comica con candidati come The Bear, Hacks, The Studio e The White Lotus, serie più nominata dell'anno. Chi saranno i vincitori tra tutti i candidati ai Golden Globes 2026?

Leonardo DiCaprio in auto in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Quando inizierà la cerimonia dei Golden Globes 2026?

La cerimonia di consegna dei Golden Globes 2026 prenderà il via oggi 11 gennaio alle ore 20:00 (le 2 di notte del 12 gennaio, ora italiana) press il Beverly Hilton di Los Angeles, California, e durerà circa tre ore. Lo show condotto dall'attrice Nikki Glaser verrà trasmesso in diretta su CBS e in streaming su Paramount+ USA.

Le star George Clooney, Julia Roberts e Macaulay Culkin saranno alcuni dei presentatori dei vari riconoscimenti che verranno consegnati nel corso della serata. Annunciata, inoltre, la presenza di Harrison Ford, Viola Davis, Ted Danson, Colman Domingo, Kristin Davis, Vin Diesel, Tessa Thompson e Carol Burnett. Per quanto riguarda i premi alla carriera, Helen Mirren riceverà il Cecil B. DeMille Award e Sarah Jessica Parker il Carol Burnett Award:

Come seguire la cerimonia dall'Italia?

La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2025 potrà essere seguita in streaming su YouTube dall'Italia a partire dalle ore 02:00 di notte.

Il red carpet, in collaborazione con Entertainment Tonight e Variety, inizierà a mezzanotte e mezza e potrà essere seguito sul canale YouTube di Variety e di wwd.