Golden Globes 2026, annunciati i presentatori: da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin

Sono stati annunciati i nomi dei presentatori per l'edizione 2026 dei Golden Globes, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 11 gennaio. Il premio è uno dei più famosi dell'Award Season e anticipa di circa due mesi l'assegnazione dei premi Oscar.

Sono parecchie le star che domenica sera parteciperanno all'evento in qualità di presentatori, alternandosi sul palco per assegnare i premi cinematografici e televisivi ai protagonisti e alle produzioni che si sono distinte nell'anno appena concluso.

Le star che presenteranno i Golden Globes 2026

Tra le star che saliranno sul palco figurano George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Charli XCX, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Kevin Hart, Miley Cyrus, Pamela Anderson e Snoop Dogg. Anche le star di Heated Rivalry Hudson Williams e Connor Storrie faranno parte della lista di presentatori.

George Clooney alla Mostra del Cinema di Venezia

Presenteranno anche Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Jason Bateman, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Luke Grimes, Marlon Wayans, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Minnie Driver, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Sean Hayes, Wanda Sykes, Will Arnett e Zoë Kravitz.

I favoriti ai Golden Globes 2026

Tra i presentatori figurano anche diversi candidati, tra cui George Clooney, Julia Roberts, Ayo Edebiri, Amanda Seyfried, Jason Bateman, Will Arnett, Sean Hayes e Kevin Hart. Una battaglia dopo l'altra guida le nomination cinematografiche di quest'anno con nove candidature, seguito da Sentimental Value con otto, I peccatori con sette, Hamnet con sei e Frankenstein e Wicked: For Good con cinque ciascuno.

Sul fronte televisivo, The White Lotus è in testa con sei nomination, Adolescence ne ha cinque, mentre Only Murders in the Building e Severance ne hanno quattro ciascuna. La conduttrice Nikki Glaser ha parlato così della scrittura dello show che presenterà al Beverly Hilton: "Potrei farlo stasera e sentirmi come se avessi un monologo solido. Ma ho ancora cinque giorni per scrivere altro, quindi non vedo l'ora di vedere cosa diventerà. Può succedere molto negli ultimi momenti, quando io e il team di scrittura siamo tutti un po' prosciugati di creatività. È lì che inizia a diventare tutto strano e folle. Sono entusiasta di ciò che ne verrà fuori".