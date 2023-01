Golden Globe 2023, Andrew Garfield si inchina davanti a Michelle Yeoh

Una notte indimenticabile quella dei Golden Globe 2023 che ha visto protagonista, tra le tante star del piccolo e grande schermo, anche Andrew Garfield e Michelle Yeoh, vincitrice del premio come miglior attrice per il film Everything Everywhere All At Once.

I due attori sono tornati, come tanti altri, a sfilare sul tappeto rosso prima dell'inizio della serata di premiazione e, nel momento in cui si sono incontrati, sembravano entrambi emozionati e felici di essersi ritrovati l'uno di fronte all'altro.

Andrew Garfield, protagonista della miniserie attualmente presente su Disney+ per cui ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attore, In nome del cielo, si è inginocchiato subito dopo aver visto Michelle Yeoh. L'attrice, splendida e sorridente, non ha esitato a fare lo stesso di fronte al volto di Spider-Man e interprete della pellicola Tick Tick... Boom!

Un video di pochi istanti che ha fatto in poco tempo il giro del web.

Intanto, proprio durante la notte dei Golden Globe, Michelle Yeoh ha ritirato la sua statuetta dopo aver raccontato nei giorni scorsi un aneddoto su sua madre e sulla reazione di quest'ultima alla sua trasformazione nella pellicola Everything Everywhere All At Once.

L'inchino di Andrew Garfield si inserisce tra quei momenti che gli spettatori non dimenticheranno, proprio come l'esilarante discorso del regista Mike White dopo la vittoria di The White Lotus come miglior miniserie.