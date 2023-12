20 celebrità che erano amiche prima di diventare famose

Riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo è una sfida incredibilmente impegnativa, motivo per cui è sorprendente scoprire che molti personaggi famosi erano buoni amici ancor prima di diventare delle vere e proprie celebrità. Alcuni di questi legami risalgono addirittura all'infanzia, evidenziando la connessione duratura che esiste tra alcune di queste personalità di successo. Ecco una lista di celebrità che erano amiche prima di raggiungere la fama, a dimostrazione del fatto che il loro legame va ben oltre la luce dei riflettori.

1. Matt Damon e Ben Affleck

Oscar 2017: Matt Damon con Ben Affleck sul palco

L'amicizia tra Matt Damon e Ben Affleck è senza dubbio una delle più celebri di Hollywood. Cresciuti insieme a Cambridge, MA, i due sono stati amici per praticamente tutta la vita. Hanno persino recitato insieme senza essere accreditati ne L'uomo dei sogni e hanno avuto dei ruoli secondari in Scuola d'onore. La fama a livello mondiale, tuttavia, è stata raggiunta dalla coppia di megastar nel 1997 grazie a Will Hunting - Genio ribelle, pellicola che è valsa a entrambi un Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

2. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire

Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio in una scena di The Great Gatsby

Il grande Gatsby non è stata affatto la prima collaborazione tra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire: già nel 1993 i due attori avevano condiviso lo schermo in Voglia di ricominciare. La loro amicizia risale agli anni in cui entrambi lottavano per ottenere i primi ruoli, finendo spesso con il prendere parte alle audizioni per gli stessi ruoli. Nonostante le innumerevoli sfide del mondo dello spettacolo, il loro legame profondo è riuscito a resistere al trascorrere del tempo.

3. Christopher Reeve e Robin Williams

Robin Williams e Christopher Reeve

La tragica scomparsa prematura di Christopher Reeve e Robin Williams ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di fan. La loro amicizia aveva radici profonde: i due attori erano studenti alla Juilliard e condividendo persino una stanza durante il periodo accademico. Reeve attribuiva a Williams il merito di avergli mostrato che poteva andare avanti con la sua vita anche dopo l'incidente a cavallo che lo lasciò paralizzato per il resto dei suoi giorni. La scomparsa di Robin, tuttavia, continua a pesare profondamente, e per molti fan il dolore persiste senza mostrare segni di attenuamento col trascorrere del tempo.

4. Nicole Kidman e Naomi Watts

Alejandro Amenábar, Nicole Kidman e Naomi Watts a Los Angeles per l'anteprima di The Others

Sebbene già affermate nel mondo della recitazione, Nicole Kidman e Naomi Watts hanno stretto amicizia sul set di Flirting nel 1991, quando entrambe erano ancora agli inizi delle loro carriere. Originarie dell'Australia, sono diventate amiche molto velocemente e hanno mantenuto una stretta relazione nel corso degli anni. "Ci conoscevamo già, ma quella pellicola ha forgiato la nostra amicizia", ha recentemente rivelato Naomi. "Ci sono stati diversi alti e bassi nel nostro rapporto, ma abbiamo sempre avuto un profondo rispetto l'una per l'altra".

5. Tina Fey e Amy Poehler

Tina Fey e Amy Poehler in un'immagine della commedia Baby Mama

L'incontro tra Amy Poehler e Tina Fey risale agli inizi degli anni '90, quando entrambe avevano appena intrapreso il loro viaggio nel mondo dello spettacolo grazie alla scuola di improvvisazione Improv Olympic (ora conosciuta come iO Theater). Nel corso degli anni, Tina e Amy hanno mantenuto la loro amicizia e collaborato a numerosi progetti, incluso il Saturday Night Live e la conduzione dei Golden Globe Awards.

6. Brad Pitt e Sheryl Crow

Brad Pitt e Angelina Jolie in una sequenza di Mr. and Mrs. Smith

La decennale amicizia tra Brad Pitt e Sheryl Crow risale ai giorni dell'università, quando i due frequentavano la University of Missouri. Nonostante non si conoscessero bene, Brad e Sheryl si incrociavano spesso durante quegli anni e in un recente podcast la cantante ha rivelato che all'epoca sognava di sposare quello che poi sarebbe diventato un suo grande amico, nonché uno dei più celebri attori hollywoodiani di sempre.

7. B.J. Novak e John Krasinski

La locandina di The Office

B.J. Novak e John Krasinski condividevano la stessa classe al liceo di Newtown South High fuori Boston. La loro amicizia risale a quei giorni, ben prima che entrambi diventassero attori di successo dopo essere entrati a far parte del cast di The Office. Secondo Novak, Krasinski era più un atleta, mentre lui era un incurabile amante del teatro. Dopo il remake della serie britannica di Ricky Gervais, entrambi sono diventati attori di grande successo.

8. Kate Hudson e Liv Tyler

Kate Hudson e Anne Hathaway in una scena di Bride Wars - La mia miglior nemica

Liv Tyler e Kate Hudson sono diventate amiche dopo essere cresciute a Los Angeles e aver frequentato la stessa scuola superiore, la Crossroads School for Arts & Science. La loro collaborazione cinematografica ne Il dottor T & le donne nel 2000 ha contribuito a consolidare ulteriormente la loro amicizia.

9. Jamie Dornan e Andrew Garfield

Cinquanta sfumature di nero: Jamie Dornan e Dakota Johnson interpretano Christian e Anastasia

Amici da quasi vent'anni, Jamie Dornan e Andrew Garfield sono stati coinquilini nei primi giorni delle loro rispettive carriere, insieme a future star come Charlie Cox, Robert Pattinson ed Eddie Redmayne. Nel corso degli anni, tutti questi attori hanno raggiunto livelli di successo straordinari, conquistando il pubblico a livello mondiale.

10. Mel Gibson e Geoffrey Rush

Mel Gibson urla istruzioni al megafono sul set del film Apocalypto

La nazionalità australiana non è tutto ciò che Mel Gibson e Geoffrey Rush hanno in comune: quando erano artisti sconosciuti che cercavano di emergere, i due hanno condiviso un appartamento che, secondo quanto racconta Gibson, non aveva neanche un mobile al suo interno. Entrambi ricordano con nostalgia un'epoca in cui i sogni erano imponenti e il loro futuro nel mondo del cinema doveva ancora prendere forma.