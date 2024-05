The Magic Faraway Tree, Andrew Garfield e Claire Foy star del film: riprese al via tra un mese

L'adattamento cinematografico dei libri di Enid Blyton, The Magic Faraway Tree avrà come protagonisti la star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield e la star di The Crown ed Estranei Claire Foy. La sceneggiatura sarà scritta da Simon Farnaby e la regia è stata affidata a Ben Gregor.

Basato sulla serie di romanzi per bambini dal titolo The Faraway Tree, il film seguirà le vicende di Polly e Tim e dei loro figli Beth, Joe e Fran, una famiglia moderna costretta a trasferirsi nella remota campagna inglese. Garfield interpreterà Tim mentre Foy sarà Polly.

Dalla città alla campagna

Poco tempo dopo il trasferimento, i bambini scoprono un albero magico e i suoi straordinari ed eccentrici abitanti, tra cui gli amati personaggi di Moonface, Silky, Dame Washalot e Saucepan Man. In cima all'albero, vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche, e attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, la famiglia impara a riconnettersi e valorizzarsi reciprocamente per la prima volta in tanti anni.

Lo sceneggiatore del film Simon Farnaby è entusiasta della scelta di Garfield e Foy:"Avere due attori della qualità di Andrew Garfield e Claire Foy è un sogno per ogni sceneggiatore. Ammiro da tempo il loro calore, l'intelligenza e la leggerezza nell'approccio. Inoltre, hanno il potere di imprimere complessità ai personaggi che io non ho il potere di scrivere. Anche Enid Blyton potrebbe essere impressionata dal fatto che abbiamo ingaggiato Spider-Man e la Regina".

Andrew Garfield è pronto a tornare al cinema a distanza di due anni dall'apparizione in Spider-Man: No Way Home, nel quale riprende il ruolo di Peter Parker/Spider-Man al fianco degli altri due colleghi Tom Holland e Tobey Maguire. Claire Foy ha partecipato all'ultimo film di Andrew Haigh, l'acclamato Estranei, disponibile su Disney+, con protagonisti Paul Mescal e Andrew Scott.