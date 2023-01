Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh: "Mia madre sconvolta dalla mia trasformazione fisica"

Michelle Yeoh, candidata per la prima volta ai Golden Globe per il suo ruolo in Everything Everywhere All At Once, ha raccontato quale elemento del film ha maggiormente sconvolto sua madre.

La madre di Michelle Yeoh aveva qualche dubbio relativo all'aspetto fisco della figlia in Everything Everywhere All At Once, pellicola uscita in Italia il 6 ottobre 2022 e diretta da Dan Kwan e Daniel Scheinert.

Secondo infatti quanto riportato da Entertainmente Weekly, mamma Yeoh non era entusiasta di vedere sullo schermo sua figlia tanto invecchiata, come raccontato da Michelle Yeoh a W Magazine.

L'attrice, nominata ai Golden Globe proprio per il ruolo da protagonista nell'acclamata pellicola, ha inoltre dichiarato di aver apprezzato la semplicità di Evelyn Wang in Everything Everywhere All at Once: "un'immigrata asiatica a cui passeresti davanti a Chinatown e probabilmente non te ne accorgeresti."

Golden Globe 2023: i pronostici nelle categorie principali secondo i bookmaker

"È come se fosse invisibile, ma lavora così duramente per garantire alla sua famiglia di realizzare il sogno americano", ha proseguito l'attrice parlando della sua Evelyn "È completamente esausta - per ottenere quello sguardo, ho indossato una parrucca con molti capelli bianchi, occhiali da lettura intorno al collo e vestiti molto pratici. Ho dovuto cambiare la mia postura - questa è una donna che non ha tempo per fare esercizio . Deve sembrare trasandata. Penso che mia madre sia rimasta sconvolta quando ha visto il film" ha poi aggiunto, prima di spiegarne il motivo. Sua madre, infatti, avrebbe voluto vedere un personaggio decisamente diverso.

"Ero preoccupata che vedesse i giocattoli sessuali che volavano in giro nel film, ma immagino che non li abbia mai notati. Invece, ha detto: 'Perché sembri così vecchia? Dovresti essere come nel film in cui avevi l'abito da ballo!' E io ho pensato, 'Oh mio Dio.' Ma è così tipico di mia madre: vuole che io corra per tutto il film con l'aspetto di una star del cinema".

Michelle Yeoh, nominata per il suo primo Golden Globe alla cerimonia che si terrà questa sera, 10 gennaio, ha definito il lavoro svolto nel film diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto. "Mi sono completamente lasciata andare in questo film, ed è allora che sei più vulnerabile, quando ti metti in gioco". Una nuova sfida, dunque, per l'attrice, che potrebbe portarla a ritirare la sua prima statuetta proprio nella magica notte dei Golden Globe. Sua madre apprezzerà l'abito che indosserà per l'occasione?