Riley Keough ha rischiato di 'uccidere' Andrew Garfield sul set di Under the Silver Lake

L'attrice Riley Keough ha svelato un incidente avvenuto sul set di Under the Silver Lake avvenuto perché non sapeva che Andrew Garfield è molto allergico ad alcuni alimenti.

Riley Keough ha svelato che sul set di Under the Silver Lake ha quasi rischiato, involontariamente, di uccidere Anderew Garfield.

L'attrice ha condiviso l'aneddoto durante un'intervista a Vanity Fair in cui ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera.

Un problema inaspettato sul set

Ricordando la sua co-star Andrew Garfield, Riley Keough ha raccontato: "Si è trattato di un momento davvero stressante. Stavano sistemandomi il trucco e stavo mangiando una barretta di cereali o qualcosa di simile, e stavo per girare una scena in cui dovevo baciare Andrew. E la truccatrice mi ha detto 'Ci sono delle noccioline lì dentro?'. E ho risposto: 'Penso di sì. Non lo so'. Ed è fuggita via ed è tornata con un produttore che era mio amico".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Il produttore è arrivato da me e mi ha detto: 'Riley, Andrew è davvero allergico alle arachidi e dobbiamo fermare il set'. Quella barretta non avrebbe dovuto essere nell'area delle riprese e non sapevo perché lo era. Semplicemente ho pensato 'Oh cavolo, è folle'. Ma inoltre grazie al cielo questa donna l'ha notato perché non avevo idea".

Il ciak sul set di Under the Silver Lake, diretto da David Robert Mitchell, avrebbe infatti potuto avere delle serie conseguenze sulla star di Spider-Man.