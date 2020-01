Golden Globe 2020, Brad Pitt ringrazia Leonardo DiCaprio e cita Titanic: la battuta fa impazzire i fan (VIDEO)

Brad Pitt ha trionfato durante i Golden Globe 2020 ma senza dimenticare Leonardo DiCaprio, collega e amico con cui ha condiviso set e vittorie di C'era una volta a... Hollywood.

Non a caso dunque nel suo discorso di ringraziamenti per la statuetta vinta come miglior attore non protagonista (qui tutti i vincitori dei Golden Globe 2020), Brad Pitt, dopo aver fatto sorridere anche Jennifer Aniston con il riferimento alla propria vita sentimentale, ha voluto dedicare qualche parola anche a Leonardo DiCaprio, provocando ancora l'ilarità della platea. Il motivo? Un riferimento molto poco velato a Titanic e alla terribile sorte toccata a Jack, il personaggio che ha reso celebre il suo collega.

Brad Pitt is awesome and even made a Titanic joke! #GoldenGIobes2020 pic.twitter.com/RUjMR4uEk8 — Matt Rappaport (@nyactor) January 6, 2020

Dopo aver ringraziato colui che ha diretto uno straordinario cast in C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino, l'interprete di Cliff Booth ha esordito: "Devo ringraziare anche il mio partner in crime, LDC. È un incredibile star. È un gentiluomo e, amico, stasera non sarei qui senza di te. Ti ringrazio". Completando poi il doveroso omaggio con una battuta "titanica": "Tuttavia, avrei condiviso volentieri la zattera con te", con chiaro ammiccamento alla possibilità di salvezza per il giovane Jack, su cui si discute ancora.

La battuta non è passata inosservata nella sala del Beverly Hilton di Beverly Hills e non l'ha fatto neppure sui social, dove i fan di Leonardo DiCaprio, che hanno ancora ben impressa la triste scena di quella morte evitabile, sono letteralmente impazziti per il riferimento al colossal del 1997, commentando che Brad Pitt è stato, per pochi secondi, letteralmente "ogni ragazza che non voleva vedere Leo morire in Titanic".