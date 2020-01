Golden Globe 2020: Brad Pitt scherza sulla sua vita sentimentale e Jennifer Aniston se la ride

Brad Pitt scherza sulla sua vita sentimentale durante il discorso di ringraziamento per il Golden Globe 2020, scatenando l'ilarità dell'ex moglie Jennifer Aniston, presente in platea.

Brad Pitt è stato premiato dalla Hollywood Foreign Press come miglior attore non protagonista per la scatenata performance in C'era una volta a... Hollywood e nel corso del discorso di ringraziamento ha scherzato sulla sua vita sentimentale dicendo: "Stasera volevo portare mia mamma, ma non ho potuto perché chiunque mi mettano vicino per la stampa esce con me. E in questo caso sarebbe imbarazzante."

La telecamera ha inquadrato Jennifer Aniston, intenta a ridere tra il pubblico. L'interprete era candidata come miglior attrice in una serie tv drammatica per il ruolo in The Morning Show.

Qui trovate tutti i vincitori dei Golden Globe 2020. Sul red carpet, Brad Pitt ha parlato a Entertainment Tonight della possibilità di incontrare l'ex moglie nel corso della serata: "Incontrerò Jen, lei è una buona amica". Sulla possibilità di essere ritratto con la Aniston, Pitt ha scherzato: "La seconda più importante reunion dell'anno? Capisco. Stavano parlando di Friends."