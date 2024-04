Brad Pitt: per gli avvocati di Angelina Jolie gli abusi iniziarono 'prima dell'incidente in aereo del 2016'

Angelina Jolie ha diramato tramite gli avvocati una nuova dichiarazione in tribunale in cui sostiene che l'ex Brad Pitt è stato violento nei suoi confronti ben prima dell'incidente in aereo del 2016 che l'ha portata a chiedere il divorzio.

Nell'ambito della battaglia legale in corso tra l'ex coppia per il controllo della loro azienda vinicola francese Château Miraval, il 4 aprile il team legale dell'attrice ha presentato una mozione per presentare nuove informazioni che secondo loro dimostrerebbero che Brad Pitt, 60 anni, non avrebbe permesso ad Angelina Jolie, 48 anni, di vendere la sua quota dell'azienda vinicola a meno che lei non accettasse un accordo "più oneroso".

Nella nuova documentazione, gli avvocati della Jolie affermano: "Mentre la storia di Pitt di abusi fisici su Jolie è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui lui è stato aggressivo nei confronti dei figli. Jolie lo ha lasciato immediatamente."

I portavoce di Brad Pitt non hanno ancora commentato le dichiarazioni, ma a parlare ci ha pensato un amico dell'attore che ha dichiarato PEOPLE: "Questo è un modello di comportamento: ogni volta che c'è una decisione che va contro la controparte, scelgono costantemente di introdurre informazioni fuorvianti, imprecise o irrilevanti come distrazione. C'è stato un lungo processo per la custodia che ha coinvolto l'intera storia della loro relazione e un giudice che ha ascoltato tutte le prove gli ha comunque concesso la custodia 50/50.".