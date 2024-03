Brad Pitt, la figlia Shiloh vuole trasferirsi da lui: Angelina Jolie infelice per la scelta

Shiloh Jolie-Pitt, figlia primogenita di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha deciso di trasferirsi a vivere dal padre, e Angelina Jolie avrebbe accolto con infelicità la scelta della ragazza, pur sostenendola.

Una fonte ha dichiarato a InTouch:"Angelina sa che Shiloh è ormai una donna e può prendere le proprie decisioni. Shiloh non è infelice da Angelina ma sta per compiere 18 anni e vuole cambiare un po' le cose". Tuttavia, la tenuta di Brad Pitt di Los Feliz da oltre 8 milioni di dollari è a pochi passi dalla casa di Jolie e ciò permetterà a Shiloh di andare a trovare facilmente la madre, i fratelli e le sorelle.

Il rapporto con Brad Pitt

Dopo la separazione dalla moglie, Brad Pitt avrebbe mantenuto un rapporto molto stretto con Shiloh, al contrario di quelli con Maddox, Pax e Zahara, e i gemelli Vivienne e Knox. Attualmente, Brad Pitt e Angelina Jolie si stanno affrontando ancora in tribunale per la custodia dei figli minorenni.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt è la figlia primogenita della coppia ed è nata a Swakopmund, in Namibia. La giovane ha mantenuto un ottimo rapporto sia con la madre che con il padre, con il quale condivide parecchie passioni. Jolie-Pitt ha mostrato anche di aver ricevuto in eredità del talento artistico dai genitori, soprattutto in un video circolato su internet nel quale balla sulle note di About Damn Time di Lizzo.