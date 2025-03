Godzilla X Kong 2: la trama leaked del sequel rivela importanti spoiler e ritorni a sorpresa

Dopo i successi di Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero (2024), il regista Adam Wingard ha ceduto il passo al collega Grant Sputore, che dirigerà il nuovo sequel in preparazione ancora privo di titolo. Adesso sarebbe spuntata in rete la trama leaked di Godzilla X Kong 2 rivelando nuovi gustosi dettagli naturalmente da confermare. Le rivelazioni pubblicate da High on Cinema anticiperebbero alcune svolte narrative e svelerebbero alcuni ritorni a sorpresa. Ma cosa rivela il plot diffuso in rete?

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere potenziali spoiler sul sequel di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Un furioso Kong in primo piano

Le anticipazioni sul plot

Godzilla diventa l'antagonista? - Il colpo di scena principale questa volta riguarderebbe il fatto che Godzilla stesso è destinato a diventare l'antagonista principale. La sua rabbia è alimentata dall'interferenza dell'umanità nell'ordine naturale, che porta a una guerra su vasta scala tra Titani e militari.

Il cameo di Shimo e l'ascesa dei Titani "Zombie" - Il Titano Shimo farà una breve apparizione, ma sarà sottomesso da armi anti-Titano avanzate. Inoltre, Titani rianimati meccanizzati (tra cui gli Skull Crawlers) saranno usati come armi contro Kong e Godzilla, alimentando ulteriormente le tensioni.

La lotta di Kong - Mentre Godzilla propende per la guerra, Kong è combattuto. Inizialmente condivide la rabbia di Godzilla, ma lotta per decidere se continuare a coesistere con l'umanità o rifiutarla del tutto. Si dice che uno dei momenti salienti del film sia una grande lotta tra Kong e l'esercito in una città.

Battaglia al Colosseo romano - Godzilla, che riposa nel Colosseo romano, viene attaccato dall'esercito e dai suoi Titani meccanizzati, dando vita a una battaglia esplosiva che devasta la città di Roma.

Il ritorno di Mothra - Mothra fa un ritorno drammatico, scontrandosi sia con Godzilla che con Kong. A differenza di loro, si rifiuta di abbandonare l'umanità e svolge un ruolo fondamentale nel convincerli che le persone meritano ancora di essere protette.

Il climax e il finale speranzoso - Entro la fine del film, l'umanità inizia a prendere provvedimenti per ripristinare l'equilibrio della Terra, riconoscendo la necessità di coesistere con i Titani piuttosto che controllarli, un ritorno all'antica armonia che un tempo esisteva.

Godzilla e Kong si fronteggiano

Le conferme

In precedenza è stato rivelato che Godzilla x Kong 2 vedrà l'ingresso di nuovi personaggi umani che interverranno ad affiancare gli amati Titani Godzilla e Kong, impegnati ad affrontare una minaccia che potrebbe causare la fine del mondo.

La sceneggiatura è firmata dallo sceneggiatore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Dave Callaham. Tra le prime conferme nel cast la star di The Last of Us Kaitlyn Dever e Dan Stevens.

L'uscita di Godzilla x Kong 2 è fissata attualmente per il marzo 2027.