Godzilla vs Kong e Space Jam 2: le prime scene nello spot di HBO Max sui film in arrivo nel 2021

Godzilla vs Kong e Space Jam 2 sono tra i film inseriti in un video promozionale di HBO Max che regala qualche anticipazione dei titoli che negli Stati Uniti arriveranno in contemporanea nelle sale aperte e in streaming sulla nuova piattaforma.

Nella breve anteprima condivisa online ci sono anche immagini tratti da progetti attesi come Suicide Squad: Missione Suicida, In the Heights e Dune.

Nel video condiviso online si può vedere un epico scontro tratto da Godzilla vs. Kong e una brevissima scena di Space Jam: A New Legacy in cui Bugs Bunny osserva sconvolto qualcosa alle spalle di un preoccupato Lebron James.

Gli appassionati di cinema potranno vedere un po' prima del previsto Gozilla vs Kong: il progetto diretto da Adam Wingard debutterà il 26 marzo. La sinossi del film anticipa "In un mondo in cui ormai umani e mostri coesistono, la Monarch apre la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via l'intera umanità. Nel frattempo, sull'isola di Skull Island, una strana attività sismica attira allo stesso modo Godzilla e Kong."

LeBron James sarà invece il protagonista del secondo capitolo delle avventure di Space Jam, progetto che unisce un mix di animazione e riprese live-action, che avrà alla regia Malcolm D. Lee, già dietro la macchina da presa di Il viaggio delle ragazze.

Su HBO Max arriveranno titoli molto attesi tra cui Dune, The Matrix 4, Suicide Squad: missioen suicida, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Malignant, Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy, In the heights, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, Reminiscence, Those Who Wish Me Dead, The Little Things, Judas and the Black Messiah.

I titoli seguiranno la strategia di distribuzione di Wonder Woman 1984 che è stato disponibile per un mese sulla piattaforma di streaming in contemporanea con l'arrivo nelle sale cinematografiche aperte in questo difficile periodo per il settore. I film saranno poi disponibili in formato digitale per il noleggio prima di essere messi in vendita in 4K, Blu-Ray e DVD e, come ultimo passaggio, ritornare su HBO MAx.