Godzilla vs. Kong: la nuova sinossi annuncia un nuovo Re dei Mostri

In attesa di vedere il trailer ufficiale di Godzilla vs. Kong, è emersa una nuova sinossi del nuovo film del MonsterVerse, una delle pellicole più attese, che ci rivela novità importanti su chi sarà il nuovo Re dei Mostri.

Godzilla vs. Kong: un'immagine promozionale del film

Come riportato da ComicBook, la nuova sinossi di Godzilla vs. Kong evidenzia il conflitto tra i due mostri, che dovrebbe concludersi con l'elezione di uno dei due come Re dei Mostri: "In un mondo in cui ormai umani e mostri coesistono, la Monarch apre la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via l'intera umanità. Nel frattempo, sull'isola di Skull Island, una strana attività sismica attira allo stesso modo Godzilla e Kong."

Questa sinossi, però, non è stata ancora confermata dalla Legendary Pictures ma sembra comunque promettere quello che si evince dai pochi dettagli che abbiamo ad oggi sul film. Chi avrà la meglio tra i due mostri?

Lo scopriremo il prossimo 20 novembre quando Godzilla vs. Kong arriverà sugli schermi italiani, con un cast composto da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, e Demián Bichir.