Godzilla Vs. Kong non avrà una scena dopo i titoli di coda, ecco perché

Godzilla Vs. Kong non avrà una scena dopo i titoli di coda, anche se in principio era stata pensata e filmata, il motivo ce lo svela il regista Adam Wingard.

Godzilla Vs. Kong, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary, non avrà una scena dopo i titoli di coda, infrangendo la tradizione rispettata da tanti blockbuster hollywoodiani.

La ragione di tale scelta l'ha spiegata il regista Adam Wingard in un'intervista a Syfy Wire spiegando che il girato inizialmente realizzato per la scena post-credits è stato usato in un altro modo nel film:

"Avevamo girato una scena post-credits, ma abbiamo finito per usarla nel film. È stata una di quelle cose che abbiamo girato con un'idea, poi siamo arrivati al montaggio e abbiamo realizzato che ci serviva un certo momento all'interno del film così abbiamo finito per usare il girato in modo diverso e per noi ha funzionato."

Wingard si è però rifiutato di rivelare quale filmato fosse originariamente pensato come scena post-credits, quindi spetterà ai fan indovinare la scena in questione.

Ambientato in un mondo in cui gli uomini convivono con i mostri, Godzilla vs. Kong racconta la storia della Monarch, la coalizione comune tra diversi governi che studia le creature mostruose. Obiettivo dell'organizzazione è avviare una rischiosa missione in terre sconosciute per scoprire l'origine dei Titani in modo tale da poterli conoscere sempre più a fondo. Nel frattempo Godzilla e Kong iniziano a sfidarsi per decretare chi tra i due sia il vero Re dei Mostri. Lo scontro, però, nasconde una serie di sconvolgenti verità.