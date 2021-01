Godzilla Vs Kong: Legendary Pictures e Warner Bros. vicini a un accordo per l'uscita del film

Dopo numerose polemiche, Legendary Pictures e Warner Bros. sarebbero prossime a un accordo per la distribuzione di Godzilla Vs Kong, che al momento uscirà simultaneamente sia su HBO Max che nelle sale.

Secondo nuove anticipazioni, Warner Bros. e Legendary Pictures sarebbero prossime a un accordo per l'uscita di Godzilla Vs Kong, il nuovo film del MonsterVerse che dovrebbe uscire il prossimo 21 maggio sia nelle sale USA che su HBO Max.

The Hollywood Reporter torna a occuparsi del dissidio tra le due compagnie dopo che Warner Bros. ha scioccato tutti quando il 3 dicembre ha dichiarato che la sua lista di film in uscita nelle sale del 2021 sarebbe stata lanciata anche sul suo servizio di streaming HBO Max lo stesso giorno del debutto. Tra i film coinvolti nella distribuzione ibrida anche Godzilla vs. Kong. Dopo varie rimostranze da parte di Legendary Pictures, ecco cosa starebbe succedendo:

"Un accordo significa che le parti sono vicine a scongiurare un potenziale confronto legale sulla decisione a sorpresa della Warner Media di mettere tutta la sua lista del 2021 sul suo streamer HBO Max nella stessa data in cui i film usciranno nelle sale. L'annuncio senza precedenti di Warner del 3 dicembre ha colto tutti i talenti e i registi alla sprovvista e lo studio è ora impegnato in negoziati con dozzine di parti in cerca di un risarcimento per le potenziale perdite".

I due studi starebbero ancora lavorando a un accordo per Dune, l'imminente epopea di fantascienza di Denis Villeneuve che doveva anche uscire contemporaneamente su HBO Max nonostante la contrarietà del regista canadese.

Vi ricordiamo che l'epica avventura d'azione Godzilla vs Kong metterà l'una contro l'altra due delle più grandi icone della storia del cinema: il temibile Godzilla e il potente Kong. Il mondo si fermerà a guardare chi dei due uscirà vincente dallo scontro diventando il re di tutti i mostri. Nel cast ci saranno Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick e Julian Dennison.