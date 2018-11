Godzilla vs. Kong: le foto dal set svelano che due personaggi chiave lavorano per Monarch!

Sono in corso le riprese di Godzilla vs. Kong, nuovo capitolo della saga del MonsterVerse Legendary. Approdano in rete le prime del foto dal set diffuse da Just Jared, le quali dimostrerebbero come due personaggi chiave lavorerebbero per la Monarch, organizzazione top secret specializzata in creature mostruose al centro del plot.

I personaggi in questione sono interpretati da Alexander Skarsgård ed Eiza González.

Alexander Skarsgard and Eiza Gonzalez were spotted filming #GodzillaVsKong for the first time! See the pics: https://t.co/SD6iP3rowE — JustJared.com (@JustJared) 16 novembre 2018

Le riprese di Godzilla vs. Kong sono attualmente in corso alle Hawaii. Alexander Skarsgård ed Eiza González sono stati avvistati sul set a Honolulu con indosso delle tute nere e oro e sulle spalle il logo ufficiale della Monarch, il che confermerebbe la loro partecipazione alla misteriosa organizzazione. In una delle foto Skarsgard tira un pugno a un uomo armato che indossa la sua stessa uniforme, ma al di là di questo non ci vengono forniti ulteriori dettagli sul ruolo affidato all'attore svedese. Secondo Variety, Alexander Skarsgård interpreterà il leader di un'unità militare coinvolta nella caccia a creature come Godzilla. Per ora non sappiamo se questo tram faccia capo alla Monarch o operi in maniera indipendente.

Legendary Pictures ha diffuso la trama ufficiale di Godzilla vs. Kong "In un'epoca in cui i mostri vivono sulla Terra, la lotta dell'umanità per la propria sopravvivenza pone Godzilla e Kong l'uno contro l'altro. Due delle più potenti forze della natura si scontreranno in uno spettacolare combattimento epocale. Mentre la Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un territorio sconosciuto, alla scoperta dell'origine dei Titani, una cospirazione umana cerca di spazzare via creature buone e cattive dalla faccia della Terra".

Il progetto sarà un sequel Kong: Skull Island e dell'atteso Godzilla: King of the Monsters, in arrivo nelle sale a maggio 2019. La sceneggiatura è stata firmata da un gruppo di autori guidato da Terry Rossio. Nel cast Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Danai Gurira e Jessica Henwick. I protagonisti saranno, come già annunciato, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Millie Bobby Brown.

