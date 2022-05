Godzilla Vs. Kong 2: Dan Stevens nel cast del sequel diretto da Adam Wingard

Dan Stevens tornerà a essere diretto dal regista Adam Wingard in Godzilla Vs. Kong 2, sequel che amplia il MonsterVerse di Legendary.

Non solo Adam Wingard è stato confermato alla regia di Godzilla Vs. Kong 2, ma nel sequel del MonsterVerse di Legendary il regista tornerà a dirigere l'interprete di The Guest Dan Stevens.

Legion: un primo piano di Dan Stevens nella seconda stagione

A marzo è stato annunciato che il blockbuster Godzilla vs. Kong avrebbe avuto un seguito. La trama del nuovo film, per il momento, è un mistero perciò dovremo aspettare e vedere come la lucertola gigante e l'enorme scimmia finiranno per scontrarsi di nuovo, o se sono ancora uniti per affrontare un'altra minaccia.

Grazie anche al contributo di Adam Wingard, Godzilla vs. Kong, che ha incassato 468 milioni di dollari nel mondo nonostante abbia debuttato in piena emergenza sanitaria e negli stati Uniti sia uscito in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max.

Godzilla vs. Kong e i film dei due mostri da rivedere

Adam Wingard farà ritorno sul set in estate in Australia per girare il sequel.

Nel frattempo, i fan di Dan Stevens possono apprezzare la nuova performance dell'attore nella serie Gaslit, disponibile su Starzplay.