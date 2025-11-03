Godzilla Minus One: il titolo ufficiale del sequel svelato da un teaser

Anticipato a lungo dopo il successo del primo monster movie, il sequel di Godzilla Minus One sta finalmente prendendo forma. Toho ha svelato il titolo ufficiale del nuovo film, che vede riconfermato il regista e sceneggiatore del primo film Takashi Yamazaki, in un gustoso teaser.

Il teaser, lanciato oggi 3 novembre in occasione dell'annuale Godzilla Day, ufficializza il sequel svelandone il titolo: Godzilla Minus Zero. Al momento non sono ancora stati annunciati né la data di uscita né i dettagli della trama.

Che cosa sappiamo finora del sequel

Oltre al regista, Toho ha confermato anche il ritorno dello studio Shirogumi, che ha realizzato gli effetti speciali del primo kaiju, rendendo Godzilla Minus One il primo film su Godzilla a vincere un Oscar nonché il primo film giapponese a vincere un premio per gli effetti speciali.

Come rivela la nostra recensione di Godzilla Minus One, il monster movie è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo i bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, e si concentra sull'arrivo del gigantesco rettile che sconvolge un Giappone già devastato dal conflitto.

Al momento non si conoscono altri dettagli su trama, cast o sul significato del titolo prescelto, Godzilla Minus Zero, che è stato accompagnato dalla presentazione del primo logo ufficiale del film, anch'esso creato da Yamazaki.

Trentasettesimo film della celebre saga e trentatreesimo prodotto da Toho, a differenza dei precedenti capitoli Godzilla Minus One si è concentrato più sui personaggi umani che che sulla lucertola gigante. Ha segnato il quinto film dell'era Reiwa di Godzilla prodotta da Toho, inaugurata nel 2016 da Shin Godzilla del 2016. A questo è seguita una trilogia animata che include Godzilla: Planet Of The Monsters, Godzilla: City On The Edge Of Battle e Godzilla: The Planet Eater.