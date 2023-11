Godzilla Minus One: il trailer anticipa il ritorno del re dei mostri

Appuntamento al 1 dicembre con la devastazione provocata dalla creatura più longeva dei franchise cinematografici in Godzilla Minus One, nell'attesa diamo uno sguardo allo spettacolare trailer.

Svelato il trailer di Godzilla Minus One, nuova pellicola dedicata al mostruoso lucertolone che ricompare in un film Toho per la prima volta dal 2016. Il trailer ci mostra un assaggio del caos provocato dall'arrivo di Godzilla e anticipa il plot del film, che si concentrerà sul Giappone in difficoltà dopo la Seconda Guerra Mondiale mentre cerca di ripartire.

Di cosa parla Godzilla Minus One

"Il Giappone del dopoguerra è al suo punto più basso quando una nuova crisi emerge sotto forma di un mostro gigante, battezzato con l'orribile potere della bomba atomica", si legge nella sinossi ufficiale del film.

L'arrivo di Godzilla Minus One, che debutterà nei cinema italiani il 1 dicembre, coincide con il 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla. Takashi Yamazaki firma la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Quello di Godzilla, nato dall'omonimo film del 1954 diretto da Ishirô Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Dalle sue origini come allegoria del nucleare, Godzilla si è evoluto in un amato fenomeno dei "kaiju", i terribili mostri della fantascienza giapponese, superando i confini cinematografici e diventando una pietra di paragone culturale anche nel mondo della musica e dei videogame.