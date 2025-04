Godzilla Minus One, il regista propone un'alleanza "da Oscar" con Bong Joon-ho: accetterà?

Takashi Yamazaki, il regista del film vincitore dell'Oscar Godzilla Minus One, ha stuzzicato il pubblico dicendo che potrebbe esserci un altro progetto in cantiere, con un leggendario regista come Bong Joon-ho.

Takashi Yamazaki, il regista dietro il plurisuccesso Godzilla Minus One, non perde occasione per stupire e anticipare nuovi orizzonti narrativi. Con il sequel in fase di sviluppo, che potrebbe benissimo intitolarsi Godzilla Minus Two, Yamazaki ha proposto di allearsi con Bong Joon-ho per "fare film di mostri insieme".

Oltre Godzilla Minus One: nuove alleanze

Durante la prima giapponese di Mickey 17, il regista Yamazaki ha espresso il suo entusiasmo per il lavoro di Bong Joon-ho, elogiando il film: "Ero entusiasta di vedere cosa sarebbe successo a Mickey fino alla fine, ed è stato davvero interessante. Ho pensato che questo fosse il film di mostri del futuro. Ho imparato da quel film come incorporare l'amore familiare in un film di mostri."

Una scena di Mickey 17

Rispondendo ai complimenti ricevuti, Bong Joon-ho ha espresso la sua ammirazione per il capolavoro giapponese, commentando: "Sono rimasto molto colpito da come ha rappresentato gli umani e la storia." Queste parole non sono passate inosservate a Yamazaki, il quale ha aggiunto: "Continuiamo a realizzare film di mostri insieme!"

Anche se queste dichiarazioni non confermano ufficialmente la nascita di un progetto condiviso, l'eco di una possibile alleanza tra due registi di calibro internazionale ha già iniziato a riscaldare i cuori degli appassionati del genere.

Nel frattempo, il sequel di Godzilla Minus One prosegue i suoi sviluppi: il copione e la sceneggiatura sono in fase di lavorazione, e Yamazaki ha accennato a un aumento sostanziale del budget rispetto al precedente, prodotto realizzato con appena 15 milioni di dollari - cifra che, paradossalmente, ricorda i modesti fondi destinati a produzioni Marvel.

Con più risorse a disposizione, il regista giapponese si prepara a spingere ulteriormente i confini della creatività e dell'effetto spettacolare, promettendo un sequel che non solo arricchirà l'universo di Godzilla, ma aprirà anche nuove strade per raccontare storie dove l'umanità e il mito si intrecciano in modo inaspettato e poetico.