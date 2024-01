Godzilla Minus One: in cosa sarà differente la versione in bianco e nero? Lo spiega il regista

Il regista di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, spiega come la versione in bianco e nero del film sarà diversa da quella campione di incassi a colori.

Godzilla Minus One si è rivelato un successo senza precedenti diventando il film su Godzilla che ha incassato di più al mondo. Adesso è in arrivo nei cinema la versione in bianco e nero che sarà diversa dall'originale a colori, come spiega il regista Takashi Yamazaki.

Godzilla Minus One / Minus Color uscirà nei cinema americani a partire dal 1 febbraio. Al momento non si hanno notizie di una possibile uscita italiana anche se le speranze sono riposte in Nexo Digital. In una conversazione con The Wrap, Yamazaki spiega quanto sia diverso Godzilla Minus One / Minus Color dalla versione cinematografica a colori. La scelta di questa versione alternativa è dovuta al fatto che la versione originale di Godzilla del 1954 è in bianco e nero, quindi Yamazaki e il suo team volevano vedere "come sarebbe stato un film di Godzilla creato con la tecnologia moderna in bianco e nero". Per creare questo effetto, tuttavia, Yamazaki e il suo team non hanno semplicemente rimosso il colore, come specifica il cineasta:

Godzilla Minus One: Godzilla insegue un'imbarcazione

"L'originale Godzilla del 1954 è, ovviamente, in bianco e nero" esordisce Yamazaki. "Questo ci ha fatto interessare a come sarebbe stato un film di Godzilla creato con la tecnologia moderna in bianco e nero. Ma rimuovere semplicemente il colore non evocherebbe lo stesso tipo di emozione che stavamo cercando di instillare nel pubblico, motivo per cui siamo tornati dal colorista e abbiamo isolato diverse parti di ogni inquadratura regolando il contrasto manualmente invece di premere semplicemente il pulsante Rimuovi colore. Questo processo fa sembrare come se il film fosse stato composto da un nuovo direttore della fotografia. Per noi, rimuovere il colore in qualche modo aumenta la realtà, dando la sensazione quasi di un documentario e facendo sentire al pubblico che Godzilla esiste davvero. Questa versione del film è molto più spaventosa di Godzilla Minus One, anche i membri del team che ci lavorano hanno la pelle d'oca... Perché, in molti modi, sembra un film diverso".

