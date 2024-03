Godzilla e Kong - Il nuovo impero: le prime reazioni lo definiscono 'un'esplosione atomica'

Godzilla e Kong - Il nuovo impero è stato finalmente rivelato al pubblico ieri sera con la première tenutasi al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, e le prime reazioni non hanno tardato ad apparire sui social media.

L'epico film sui kaiju, in uscita nelle sale italiane il 28 marzo, vede Godzilla e Kong unire le forze per eliminare una nuova minaccia per il mondo. Alla regia troviamo nuovamente Adam Wingard, il cast vede il ritorno di Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. L'attore britannico Dan Stevens, che ha lavorato con Wingard nel thriller The Guest (2014), è un volto nuovo del franchise insieme a Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House. La sceneggiatura è di Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater.

L'assenza di Millie Bobby Brown

Chi invece manca all'appello è Millie Bobby Brown, che non riprenderà il ruolo di Madison Russell interpretato in Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs Kong.

"Ci sembrava di aver concluso il suo arco narrativo di King of the Monsters nell'ultimo film. Quando si è trattato di progettare la storia per questo film, il mio motto per tutto il tempo è stato che la semplicità è la chiave", ha detto il regista Adam Wingard a Digital Spy. "Volevamo davvero ridurre il numero di personaggi nel film in modo da poter vivere un viaggio più intimo con loro. Ecco perché il nostro gruppo è relativamente piccolo sia dal lato dei mostri che da quello degli umani, in modo da avere davvero più tempo per stare con loro."

Prime reazioni della critica

Reazioni positive ed elogi per il nuovo capitolo del MonsterVerse di Legendary, che pare aver lasciato i critici particolarmente soddisfatti. Griffin Schiller di Film Speak lo descrive come "un'esplosione atomica. Un viaggio straordinariamente strano e psichedelico attraverso l'era Shōwa con tutta la vivacità della copertina di un album degli anni '80. Uun gioco assurdo ed eccentrico: scimmie cremisi, draghi congelati, un Dan Stevens deliziosamente strano. Un altro capitolo DIVERTENTE nel MonsterVerse!"

"Godzilla X Kong per me ha molti aspetti interessanti!" scrive Aaron Neuwirth di Variety. "Tonnellate di azione kaiju selvaggia, un cattivo brutale per Kong, un Godzilla potenziato, Dan Stevens che si diverte, alcune sorprese vere e tanti colori. Portatemi altro MonsterVerse!"

Mentre alcuni critici hanno notato che gli elementi umani della trama potrebbero essere più sviluppati, la maggior parte ha concordato che l'azione dei titani compensa le carenze.

"Godzilla X Kong è una rumorosa rissa tra titani in cui quasi nessun umano ci coinvolge a livello emotivo. Ma il pubblico che viene solo per i combattimenti assisterà a un incontro fantastico tra Godzilla e Kong contro Skar King e Shimo", ha scritto Michael Lee di Geeks of Doom.

