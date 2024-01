Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, perchè l'aspetto di Godzilla è cambiato? Lo svela il regista

Il regista Adam Wingard ha spiegato il cambio di look di Godzilla in vista del nuovo film del MonsterVerse.

Dopo il titanico scontro in Godzilla vs Kong, film del 2021 diretto da Adam Wingard, le due colossali creature si preparano a un'inedita alleanza in Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. In molti si sono domandati del perchè del nuovo aspetto di Godzilla e a rispondere ci ha pensato il regista in una recente intervista ai microfoni di Total Film.

"Soprattutto nell'ultimo film ho cercato di fare in modo che Godzilla avesse una propria continuity con il look del 2014 e con quello che aveva nel sequel, King of the Monsters. Ma ho cercato di variare alcuni aspetti del suo look e provare nuovi colori. Volevo che fosse parte integrante della storia, non una scelta causale. Ed è per questo che ho cercato di realizzare la mia versione di Godzilla".

Il regista ha poi aggiunto: "E lo stesso dicasi per Kong, volevo conferirgli un nuovo aspetto. Gli abbiamo fatto crescere la barba, gli abbiamo messo dei capelli grigi e così via".

Di cosa parla Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Il nuovo capitolo del Monsterverde prende le mosse dallo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con un'avventura cinematografica completamente nuova, che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo che mette a repentaglio la loro stessa esistenza - e la nostra.

Il nuovo film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e a legarli per sempre all'umanità. L'uscita nelle sale è fissata per la primavera di quest'anno.