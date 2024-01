Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, nuove foto e anticipazioni sul film diretto da Adam Wingard

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero arriverà nei cinema nel mese di aprile e il magazine Total Film ha ora condiviso delle foto inedite, oltre a condividere qualche dettaglio del film.

Il nuovo capitolo della saga MonsterVerse è un sequel di Godzilla vs Kong, in cui le due creature si sono scontrate.

I nuovi dettagli sul film

In Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero ci sarà una nuova minaccia per la casa di Kong e il nostro mondo, oltre a mostrare l'arrivo di un altro primate che mette a rischio la supremazia dell'iconico mostro.

Nel cast ci sono Rebecca Hall nel ruolo della linguista ed esperta di Kong, la dottoressa Ilene Andrews, mentre Brian Tyree Henry è Bernie Hayes, tecnico di Apex Cybernetics e podcaster.

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti anche Dan Stevens nei panni di Tracker, uno specialista nelle creature.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, una foto di Rebecca Hall e Brian Tyree Henry

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, Dan Stevens e Rebecca Hall in una foto del film

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, una foto scattata sul set del film

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, la copertina di Total Film

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, una delle copertine di Total Film

Gli easter egg della saga

Il lungometraggio è stato diretto da Adam Wingard, al suo ritorno dietro la macchina da presa della saga.

Il filmmaker ha spiegato: "Una delle cose incredibili di Godzilla è che il personaggio è esistito in così tante diverse tonalità e interpretazioni nei film della Toho. Sono un enorme fan dell'intera gamma e ho sempre apprezzato l'epoca degli ultimi anni Shōwa. Ci sono così tante grandi idee e si sono diverti in modo così epico con questi personaggi memorabili. In Godzilla e Kong abbiamo reso omaggio a quella tradizione epica, includendo alcuni easter egg per i fan più intransigenti, e pur non volendo svelare nulla, abbiamo proposto nel film alcune cose per i fan della Toho, quindi dovete tenere gli occhi aperti!".