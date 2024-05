Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard non tornerà nel sequel

Un fulmine a ciel sereno per il MonsterVerse franchise di Legendary. Dopo aver diretto i lucrosi Godzilla V Kong e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero il regista Adam Wingard ha deciso di non dirigere il prossimo capitolo della saga, come rivela Hollywood Reporter.

La separazione viene descritta come amichevole e derivante da problemi di tempistica. La porta rimane aperta per un futuro ritorno del regista, secondo gli insider.

Adam Wingard ha da poco diretto e co-sceneggiato Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, blockbuster che ha incassato oltre 564 milioni di dollari in tutto il mondo. Grazie a questo successo stellare, il sequel era già sul piatto, nonostante Wingard non avesse all'attivo un contratto per nuovi capitoli della saga, ma il regista ha deciso di dare un taglio con la saga dopo aver dichiarato di avere altre storie da raccontare. Nel tour promozionale, Wingard ha anche svelato di stare lavorando a un nuovo progetto originale che avrebbe voluto realizzare prima di un nuovo capitolo della saga di Godzilla e Kong. Il progetto in questione, un action thriller intitolato Onslaught, è stato acquisito da da A24 ed entrerà in lavorazione in autunno.

Il regista di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero Adam Wingard sul set con Dan Stevens e Rebecca Hall

I progetti futuri di Legendary

A quanto pare, mentre Adam Wingard avrebbe voluto prendersi una pausa dal franchise, l'intento di Legendary è quello di ripartire al più presto con lo sviluppo di un nuovo capitolo per battere il ferro finché è caldo. Così solo pochi giorni fa è stato annunciato l'ingaggio dello sceneggiatore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Dave Callaham.

Dopo l'uscita di scena di Wingard, la Legendary ora dovrà ricominciare da capo. Non è chiaro se continuerà a esplorare concetti come Terra Cava - l'idea che esistano vasti mondi sotterranei all'interno della Terra - e personaggi come l'avventuroso veterinario interpretato da Dan Stevens introdotti da Wingard, che lascia il franchise al suo massimo.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero ai appresta, infatti, a superare i 568 milioni di dollari di incasso di Kong: Skull Island del 2017, diventando il maggior incasso del franchise, il tutto a fronte di un budget di soli 135 milioni di dollari.