Godzilla e Kong: Dave Callaham sarà lo sceneggiatore del prossimo capitolo del Monsterverse

Dave Callaham, già autore di Shang-Chi, firmerà lo script del prossimo film del Monsterverse, saga attualmente protagonista nelle sale.

Godzilla e Kong - Il nuovo impero ha attualmente incassato oltre 548 milioni di dollari in tutto il mondo dopo il debutto avvenuto il 29 marzo.

La continuazione della saga

Attualmente i dettagli riguardanti i prossimi capitoli della saga cinematografica di Godzilla sono avvolti dal mistero. Il recente film è stato diretto da Adam Wingard e mostrava le due creature mentre univano le forze per combattere contro una misteriosa minaccia.

Nel cast c'erano Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, Fala Chen e Rachel House.

La sceneggiatura è firmata da Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater.

Il Monsterverse, che ha preso il via nel 2014, ha incassato fino a questo momento 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Oltre ai film ha dato vita a una serie tv Monarch: Legacy of Monsters.

Dave Callaham ha lavorato anche allo script di Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Expendables, Zombieland: Double Tap, Mortal Kombat e Wonder Woman 1984.