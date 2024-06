Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, ecco chi sostituirà Adam Wingard alla regia del sequel

Legendary ha trovato il sostituto di Adam Wingard, che ha scelto di abbandonare il MonsterVerse nonostante il successo di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. A dirigere il nuovo capitolo della saga titanica sarà Grant Sputore, che si è fatto le ossa nel mondo degli spot pubblicitari e ha all'attivo la regia del sci-fi I Am Mother, con Hilary Swank.

Legendary preme sull'acceleratore del nuovo capitolo mentre Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, ancora nei cinema e continua a mietere incassi raggiungendo i 567 milioni di dollari globali. Il nuovo film del Monstervese è descritto come una prosecuzione del franchise incentrato su Godzilla, Kong e un assortimento di altri Titani. La sceneggiatura è firmata dal prolifico Dave Callaham, noto per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

L'ingaggio di Grant Sputore segue la decisione di Adam Wingard di abbandonare il Monsterverse franchise dopo aver diretto Godzilla vs. Kong e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero_. In un primo tempo, Wingard aveva espresso all'Hollywood Reporter il suo desiderio di completare la trilogia, ma alla fine avrebbe preferito accettare l'offerta di A24 e dirigere il preannunciato thriller Onslaught.

La scimmia Suko scaglia una pietra nella spettacolare battaglia di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

Il futuro del MonsterVerse

Adam Wingard ha, quindi, deciso di prendersi una pausa il che non esclude un suo possibile futuro ritorno. Ma la momento la priorità di Legendary è quella di ripartire al più presto con lo sviluppo di un nuovo capitolo per battere il ferro finché è caldo.

Dopo l'uscita di scena di Wingard, la Legendary ora dovrà ricominciare da capo. Non è chiaro se continuerà a esplorare concetti come Terra Cava - l'idea che esistano vasti mondi sotterranei all'interno della Terra - e personaggi come l'avventuroso veterinario interpretato da Dan Stevens introdotti da Wingard, che lascia il franchise al suo massimo come conferma la nostra recensione di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, che racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero si appresta, infatti, a superare i 568 milioni di dollari di incasso di Kong: Skull Island del 2017, diventando il maggior incasso del franchise, il tutto a fronte di un budget di soli 135 milioni di dollari.