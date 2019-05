Godzilla II - King of the Monsters: Millie Bobby Brown ha appreso l'MMA, ma la scena di lotta è stata tagliata

Millie Bobby Brown ha imparato l'MMA per Godzilla II - King of the Monsters, ma il suo combattimento è stato tagliato.

Godzilla II - King of the Monsters sarà nei cinema italiani da domani, nel frattempo la giovane star del film Millie Bobby Brown ha svelato il suo rammarico per una scena del film che purtroppo non vedremo visto che è stata tagliata:

"C'era questo incredibile combattimento che avevo girato. Combattevo questo tizio usando l'arte dell'MMA, è stato fantastico. Ma la scena, con mia grande delusione, è stata tagliata. Non sono neppure riuscita a vederla, ma mi sarebbe piaciuto molto. e sono sicura che anche gli altri avrebbero voluto vederla".

Millie Bobby Brown ha specificato di essersi sottoposta a un duro allenamento per girare una scena che nessuno vedrà mai. La speranza è che il combattimento in questione finisca negli extra dell'home video.

In Godzilla II - King of the Monsters una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Per conoscere il nostro giudizio potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters.

Nel cast troviamo Vera Farmiga, che interpreta la famosa paleobiologa Dottoressa Emma Russell, e Millie Bobby Brown, che è la figlia Madison Russell. Tra gli interpreti anche Kyle Chandler nel ruolo di Mark Russell, ex marito del personaggio della Farmiga.

