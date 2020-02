Godvilla vs. Kong: una nuova immagine svela il design della creatura

Grazie a un'immagine promozionale di Godzilla vs. Kong è possibile scoprire il nuovo design ideato per la creatura al centro della trama.

Godzilla vs. Kong: un'immagine promozionale del film

Godzilla vs. Kong arriverà nei cinema a novembre e una nuova immagine promozionale svela il nuovo design dell'iconico mostro nel lungometraggio.

A regalare qualche anticipazione è stata la Toy Fair in corso a New York che, promuovendo il merchandise legato al lungometraggio, ha mostrato la creatura in azione.

L'immagine di Godzilla vs. Kong mostra proprio Godzilla mentre cammina tra i grattacieli e il design ideato per questa versione sembra ispirato alla Millennium Series, realizzata dal 1999 al 2004, e a progetti come Godzilla Against MechaGodzilla e Godzilla Tokyo S.O.S..

Il lungometraggio è stato diretto dal regista Adam Wingard e nel cast ci saranno le star Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Godzilla vs. Kong proseguirà le avventure legate all'iconico mostro dopo King of the Monsters che ha incassato solo 385 milioni a fronte di una spesa di 200 milioni. I precedenti capitolo del franchise, distribuiti nel 2004 e nel 2007, erano invece arrivati rispettivamente a quota 524 e 566 milioni di dollari.