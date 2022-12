Gli Anelli del Potere: 7 nuovi ingressi nel cast della stagione 2

Nuove informazioni sulla stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere segnalano l'ingresso di sette nuovi attori nel cast della serie Prime Video, con qualche piccolo cambiamento tra le fila degli interpreti.

I fan del progetto ispirato alle opere di Tolkien dovranno comunque aspettare piuttosto a lungo prima dell'arrivo sugli schermi delle puntate inedite.

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

I membri del cast che vedremo entrare ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono i seguenti: Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson. Per adesso non sappiamo ancora nulla riguardo ai personaggi che andranno a interpretare, segnalandovi un cambiamento per il ruolo del leader degli orchi Adar, che nella seconda stagione non sarà più interpretato da Joseph Mawl, sostituito da Sam Hazeldine.

Il rinnovo per una seconda stagione non stupisce affatto dati i grandi numeri di pubblico che questo show ha raccolto con la sua prima messa in onda: "Sin dalla sua uscita, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per vivere la magia e la meraviglia della maestosa Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ad oggi, la prima stagione è la prima serie Original di Prime Video in ogni territorio ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un vero successo globale che si rivolge alla natura universale di una narrazione potente. Diamo il benvenuto nella nostra 'compagnia' a questi meravigliosi attori e non vediamo l'ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione", ha detto Vernon Sanders, capo della televisione globale per Amazon Studios, annunciando ufficialmente questi nuovi ingressi.