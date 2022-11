Gli Anelli del Potere: Prime Video annuncia il "Making of" della serie (VIDEO)

Amazon Prime Video Italia ha annunciato che la sua serie da record, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, da oggi può essere rivisitata grazie a Il Making of de Gli Anelli del Potere, dei contenuti inediti relativi al dietro le quinte degli otto episodi della prima stagione.

Lo speciale è ora disponibile in esclusiva su X-Ray, attraverso un'esperienza a tutto schermo che può essere attivata in qualsiasi momento guardando la serie. Gli spettatori possono accedere ai contenuti X-Ray anche tramite la sezione Contenuti Extra nella pagina principale della serie su Prime Video.

I contenuti con il dietro le quinte di X-Ray invitano gli spettatori a scoprire da vicino la produzione della prima stagione, permettendo ai fan di scoprire come la serie abbia meticolosamente portato in vita in tutto il suo splendore la Terra di Mezzo creata da J.R.R. Tolkien. Le clip dedicate al "making of" - una per ciascuno degli otto episodi della prima stagione - permettono di entrare a fondo nella serie, con un accesso esclusivo a video del dietro le quinte, ma anche a interviste con il cast, gli showrunner, gli executive producer, i registi e il team produttivo.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Halbrand

"Il Making of" offre ai fan uno specialissimo sguardo sul dietro le quinte della creazione dei regni straordinari che compongono la Terra di Mezzo, tra cui Númenor e Khazad-dûm, entrambi mostrati per la prima volta sullo schermo al culmine del loro splendore, fornendo anche dettagli interessanti sul production design, scenografie, costumi, trucco, effetti visivi e speciali, stunt, duelli con le spade, scene equestri e molti altri aspetti del complessissimo lavoro necessario per ricreare questo mondo magnifico.

La prima stagione della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo globale senza precedenti: è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L'attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video.