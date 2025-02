Stranger Things, Jamie Campbell Bower ha confessato di non voler interpretare altri cattivi: "Mi fa schifo"

L'interprete di Vecna non ama recitare nei ruoli del villain come gli è accaduto nella serie Netflix.

Jamie Campbell Bower non vede l'ora di abbandonare il personaggio di Vecna in Stranger Things e in particolare alle otto ore di trucco prostetico necessarie per fornirgli l'aspetto del cattivo nello show Netflix.

La star di Shadowhunters era ospite di un evento con i fan al MegaCon di Orlando e ha raccontato di averne discusso anche con il suo terapeuta rispetto all'impatto mentale che questa esperienza ha avuto su di lui.

Jamie Campbell Bower odia interpretare i cattivi

"Stavamo parlando di alcune cose" confessa Bower "e lui mi ha detto 'Dobbiamo assicurarci davvero che tu riesca a ritagliarti del tempo per te stesso ogni volta che lavorerai di nuovo'".

Vecna in una scena di Stranger Things 4

Una frase che ha fatto riflettere l'attore della serie fantasy con Winona Ryder:"Mi sono girato verso di lui e gli ho detto 'Sì, ad essere onesto con te, amico, penso proprio che per un po' eviterò di interpretare altri cattivi".

La gratitudine per il ruolo di Vecna e la fine della serie

Jamie Campbell Bower sottolinea di essere profondamente grato per aver avuto l'opportunità di interpretare Vecna nella serie dei fratelli Duffer:"È stato straordinario ed è stato un viaggio incredibile entrare nello show nella quarta stagione, far parte di qualcosa che tante persone amano e che anch'io ho amato e continuo ad amare. Ma credo di essere decisamente pronto a mettere da parte il lattice, e a dargli uno scivoloso addio".

La quinta e ultima stagione di Stranger Things sarà disponibile nel corso del 2025 e Netflix dovrebbe dividerla in due parti.

Una scena della quinta stagione di Stranger Things

Nel cast della serie torneranno Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb MacLaughlin, Sadie Sink, David Harbour e Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers.