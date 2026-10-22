Glee, Lea Michele tornerà nel reboot della serie cult?

Lea Michele potrebbe tornare nei panni di Rachel Berry nel reboot della serie di Ryan Murphy che arriverà su Disney+ e Hulu. E non è l'unica.

Il nuovo Glee è confermato e potrebbe ripartire da uno dei volti che più di tutti hanno segnato la serie originale. Lea Michele sarebbe infatti in trattative per tornare nei panni di Rachel Berry, la talentuosa e ambiziosa protagonista che per sei stagioni ha inseguito il sogno di Broadway tra le aule del McKinley High.

L'indiscrezione arriva a poche ore dall'ordine ufficiale del reboot da parte di Disney+ e Hulu e comincia a chiarire il rapporto che la nuova serie potrebbe mantenere con il passato. L'idea sembra essere quella di introdurre una nuova generazione di personaggi senza recidere del tutto il legame con i protagonisti che hanno reso Glee un fenomeno televisivo internazionale.

Lea Michele potrebbe riprendere il ruolo di Rachel Berry in Glee

Lea Michele in Glee

Secondo quanto riportato da Deadline, le trattative con Lea Michele sono attualmente in corso. Per il momento non è stato annunciato alcun accordo definitivo, ma la possibilità di rivedere Rachel Berry rappresenterebbe il primo collegamento concreto tra il reboot e la serie originale.

Non sarebbe comunque una sorpresa totale. Solo poche settimane fa Ryan Murphy aveva rivelato di essere in contatto con "circa dieci membri del cast originale", senza però anticipare quali attori potessero effettivamente partecipare al progetto.

Rachel Berry, del resto, rimane uno dei personaggi più strettamente associati all'identità di Glee. Ambiziosa, estremamente competitiva e determinata a conquistare Broadway, la studentessa del McKinley High era tanto apprezzata per il talento quanto temuta dai compagni per il carattere ingombrante. Una personalità costruita proprio sull'equilibrio tra vulnerabilità, ego e ossessione per il successo.

Il suo eventuale ritorno apre quindi diversi scenari. Rachel potrebbe comparire soltanto come guest star, oppure avere un ruolo più strutturato nella nuova storia, magari diventando il punto di contatto tra il vecchio Glee Club e i protagonisti della nuova serie.

Quali altri protagonisti potrebbero tornare nel reboot di Glee?

Il cast di Glee

Il cast originale di Glee comprendeva, tra gli altri, Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale, Matthew Morrison, Dianna Agron, Amber Riley e Darren Criss, oltre al compianto Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling.

Al momento, però, non risultano altri ritorni ufficiali. Matthew Morrison, interprete dell'insegnante Will Schuester, non sarebbe attualmente coinvolto nelle trattative, anche se secondo le fonti citate da Deadline l'attore spererebbe di poter partecipare al reboot.

Resta quindi da capire quanto spazio verrà riservato ai protagonisti storici. Riportare troppi personaggi del passato rischierebbe di trasformare il nuovo Glee in un'operazione nostalgia, al contrario, qualche presenza mirata potrebbe offrire continuità senza togliere spazio al nuovo cast.

La serie originale era ambientata alla William McKinley High School di Lima, in Ohio, e seguiva i New Directions tra competizioni musicali, relazioni sentimentali e problemi adolescenziali, alternando la narrazione a numerose performance musicali. Nel corso delle sue sei stagioni ha conquistato sei Emmy e ha ospitato guest star come Neil Patrick Harris e Gwyneth Paltrow.

Il ritorno in TV di Lea Michele dopo Broadway

Per Lea Michele sarebbe anche un ritorno televisivo particolarmente significativo. L'attrice ha recentemente concluso il suo impegno nel revival di Broadway di Chess, nel ruolo di Florence Vassy, ed è apparsa anche come guest star nella serie CBS Elsbeth.

Il reboot di Glee, prodotto ancora una volta da 20th Television, non ha per ora una data di uscita ufficiale.