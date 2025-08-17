Glee, Dianna Agron ricorda Cory Monteith: “Era un fratello maggiore e un vero leader sul set”

Nel podcast con i colleghi Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, l'attrice ha condiviso aneddoti inediti su Cory Monteith, ricordandone la generosità e il ruolo di guida nel cast di Glee.

Dianna Agron ha voluto rendere omaggio al compianto collega Cory Monteith, ricordandolo come una presenza fondamentale e un vero punto di riferimento durante gli anni trascorsi insieme sul set di Glee. L'attrice, che ha interpretato Quinn Fabray nella serie, ha raccontato con emozione i suoi ricordi durante un episodio speciale del podcast And That's What You REALLY Missed, condotto dagli ex compagni di cast Kevin McHale e Jenna Ushkowitz.

Cory Monteith come guida sul set di Glee

Agron ha descritto Monteith, scomparso nel 2013 a soli 31 anni, come un "fratello maggiore" per tutti i membri del cast. Secondo l'attrice, il giovane attore non solo interpretava un ruolo centrale nella storia, ma incarnava lo stesso spirito anche fuori dalle telecamere. "Era come un orsetto gigante - ha raccontato - capace di farti sentire accolto, sempre pronto a prendersi cura di chi aveva bisogno".

Dianna Agron e Cory Monteith in una scena dell'episodio Takedown della serie Glee

Per sottolineare la naturale bontà d'animo di Monteith, Dianna Agron ha ricordato un episodio molto personale. Durante una festa in piscina, suo fratello si lamentò per il fastidio causato dalla luce del sole. Cory notò subito la situazione e, senza pensarci troppo, lo invitò a scegliere un paio di occhiali dalla sua collezione personale. "Era fatto così - ha aggiunto Agron - non c'era neanche un briciolo di egoismo in lui".

I ricordi legati ai colleghi scomparsi L'attrice ha poi allargato il discorso a tutti i membri del cast che non ci sono più, tra cui Naya Rivera e Mark Salling. "È difficile accettare la loro assenza, perché dentro di me li sento ancora molto presenti - ha spiegato - non solo come colleghi, ma come amici e familiari. I ricordi che abbiamo condiviso resteranno per sempre vivi".

L'impatto emotivo nel rivedere la serie

McHale e Ushkowitz hanno ammesso che rivedere gli episodi dopo la morte dei loro compagni non è stato semplice. Tuttavia, entrambi hanno sottolineato come sia anche un'occasione preziosa per ricordare il talento e la vitalità che ciascuno di loro portava sullo schermo. "Ogni volta che rivediamo una scena - ha detto McHale - ci rendiamo conto di quanto fossero straordinari e di quanto abbiano dato a questa serie".

Glee: Dianna Agron e Naya Rivera nell'episodio Wheels

Agron ha concluso ribadendo che il ricordo di Cory Monteith continuerà ad accompagnarla per sempre. Per lei, così come per molti fan di Glee, l'attore resterà un simbolo di altruismo, energia positiva e passione per il proprio lavoro. Un'eredità che, a distanza di oltre dieci anni dalla sua scomparsa, continua a essere un punto di riferimento per chi lo ha conosciuto e amato.