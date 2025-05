Lea Michele: la star di Glee ritorna a Broadway nel revival di Chess

L'attrice torna sul palcoscenico più importante d'America per un nuovo spettacolo teatrale molto atteso da parecchio tempo.

Lea Michele è pronta a tornare a Broadway nel 2025 in autunno. L'annuncio è di ventiquattr'ore fa, quando Michele è stata confermata nel ruolo da protagonista nella nuova produzione del musical Chess.

La star di Glee reciterà al fianco di Aaron Tveit, noto per il ruolo ne Les Misérables, e del performer Nicholas Christopher. Il revival andrà in scena allo Shubert Theatre di New York.

La nuova produzione di Chess a Broadway

Il musical Chess mancava nel circuito di Broadway dal 1988, successivo alla prima assoluta nel West End nel 1986. Le musiche sono di Benny Andersson e Björn Ulvaeus degli ABBA.

Lea Michele e Matthew Morrison in una scena di Glee

Chess racconta la storia di due campioni di scacchi, uno russo e l'altro americano, che si sfidano non solo alla scacchiera ma nel tentativo di conquistare l'amore della stessa donna nel periodo della Guerra Fredda.

Il ritorno a teatro di Lea Michele

La produzione di Chess segna anche il ritorno a Broadway di Lea Michele dopo il ruolo di Fanny Brice nella produzione del 2022 di Funny Girl, con la quale è andata in scena per un anno intero.

Prima di raggiungere il successo planetario nel ruolo di Rachel Berry in Glee, Lea Michele era un'habitué di Broadway e del teatro in generale, esibendosi regolarmente sul palcoscenico.

Lea Michele e Jayma Mays in una scena di Glee

Nel 1995, Lea Michele debuttò nel ruolo di Cosette, nella versione bambina, de Les Misérables, prima di far parte della produzione di Ragtime del 1998, e del revival del 2004 de Il violinista sul tetto. Nel 2006, ha interpretato Wendla nel musical Spring Awakening del 2006, al fianco di Jonathan Groff, Skylar Astin e John Gallagher Jr. Michael Mayer dirigerà la nuova produzione di Chess, tornando a dirigere Lea Michele proprio dai tempi di Spring Awakening.