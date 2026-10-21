American Horror Story è già confermata per la stagione 14, Ryan Murphy: "Continuerei per sempre"

American Horror Story non ha ancora finito di spaventare il suo pubblico di affezionatissimi. FX ha rinnovato la serie antologica per una quattordicesima stagione, annunciando la decisione mentre la tredicesima si prepara a chiudere il suo percorso: il finale è previsto per il 29 ottobre. Per Ryan Murphy, che aveva raccontato di voler continuare lo show "per sempre", è un altro passo verso un futuro ancora tutto da scrivere.

American Horror Story 14, il rinnovo prima del finale di stagione

Sarah Paulson in una scena di American Horror Story 13

La nuova stagione porterà American Horror Story oltre la soglia dei 150 episodi e consoliderà il primato della serie come fiction di un'ora più longeva nella storia di FX. Per il network, il rinnovo conferma la tenuta di un titolo che, dopo tredici stagioni, continua a trovare spazio nel panorama televisivo e sulle piattaforme.

A sostenere la scelta sono anche i risultati della stagione attuale. La tredicesima ha registrato il miglior debutto di sempre per una serie di Murphy su Hulu e Disney+, considerando i primi quattro giorni di visione. Inoltre, nelle prime due settimane dal lancio, American Horror Story è entrata nella top 10 dello streaming stilata da Nielsen.

La stagione 13 ha puntato su un cast corale che riunisce interpreti e personaggi legati alle diverse edizioni della serie. Tra i nomi di ritorno ci sono Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange.

Al loro fianco recita anche Joey Pollari, alla sua prima partecipazione al franchise. Ryan Murphy ha descritto questo gruppo come una sorta di Avengers dell'horror, sottolineando la dimensione speciale di una stagione costruita intorno a volti molto amati dai fan.

Ryan Murphy pensa a un American Horror Story internazionale

Jessica Lange in una scena della serie

Sul prossimo capitolo non sono stati comunicati dettagli: non si conoscono ancora la trama, il cast o una possibile data di uscita. Il rinnovo, però, lascia aperta la strada a nuove declinazioni del format, che ha fatto della varietà di ambientazioni e storie uno dei suoi tratti distintivi.

Murphy ha raccontato di voler esplorare un'ipotesi in particolare: portare American Horror Story oltre i confini statunitensi. Alla première della tredicesima stagione ha spiegato di essere interessato a capire come potrebbe funzionare una versione internazionale della serie. "Vorrei davvero che questa serie diventasse internazionale. Mi interessa: qual è una versione internazionale di Horror Story ? È qualcosa a cui sto lavorando proprio ora, forse, ma non lo so ancora...mi piace semplicemente ampliare i miei orizzonti", ha dichiarato.

La produzione è affidata a 20th Television. Murphy e Brad Falchuk sono tra i produttori esecutivi insieme a Ned Martel, Charlie Carver, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt e Tim Minear.

Prima di scoprire quale nuovo incubo avrà in serbo la stagione 14, il pubblico dovrà attendere il finale della tredicesima il 29 ottobre: poi, per la serie, si aprirà un nuovo capitolo.