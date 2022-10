Glee, Chris Colfer non andrà a vedere Lea Michele in Funny Girl: "Posso benissimo innervosirmi a casa"

Chris Colfer, interprete di Kurt Hummel nella celebre serie TV Glee, ha lanciato una frecciatina nei confronti della sua ex co-star Lea Michele, mostrandosi ben poco interessato verso il suo ruolo in Funny Girl.

Ospite al The Michelle Collins Show, l'attore di Glee Chris Colfer ha lanciato una frecciatina nei confronti della collega Lea Michele. L'attrice è adesso impegnata con il revival del musical Funny Girl a Broadway, ma il suo ex collega non è minimamente interessata a guardarla a teatro.

Glee: Darren Criss e Chris Colfer nella puntata The Hurt Locker, Part 1

"Oh, no, vai a vedere Funny Girl? La mia giornata è diventata così piena" ha dichiarato Chris Colfer in risposta alla domanda della conduttrice. "Io non ho intenzione di vederlo, posso benissimo innervosirmi stando a casa". Con molta probabilità l'attore ha voluto fare riferimento al comportamento tossico di Lea Michele sul set di Glee, accuse che le sono state rivolte in passato da diversi membri del cast.

In seguito alle accuse, HelloFresh decise di licenziare Lea Michele dal ruolo di brand ambassador e l'attrice fece pubblicare un comunicato di scuse, promettendo di migliorarsi. Ai microfoni del New York Times aveva così dichiarato:

"Lavoro molto duramente. Non lascio spazio agli errori. Questo livello di perfezionismo, o questa pressione per perfezionismo, mi ha lasciato spesso molti punti ciechi".

Glee, Heather Morris: "Potevamo denunciare il comportamento di Lea Michele, ma nessuno lo ha fatto"

Lea Michele sta in ogni caso riscuotendo grande successo a Broadway con Funny Girl. Il debutto del musical è avvenuto martedì 6 settembre e il pubblico di New York le ha riservato una vera e propria standing ovation.