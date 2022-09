Lea Michele: grande successo a Broadway con Funny Girl, standing ovation per l'attrice di Glee

Lea Michele, famosa per essere stata protagonista della serie Glee, ha debuttato a Broadway in Funny Girl, il musical reso famoso dalla star Barbra Streisand. Un grande successo, durante il quale il pubblico è letteralmente impazzito dedicando all'attrice numerose standing ovation.

Funny Girl ha debuttato nella Grande Mela proprio martedì 6 settembre, una giornata importante per Lea Michele che finalmente interpreta sul palco la protagonista del suo musical preferito. Un enorme successo già dal principio, quando il pubblico dell'August Wilson Theatre si è alzato in piedi, facendo la prima standing ovation all'attrice, che ha avuto difficoltà a iniziare lo show.

Glee, Idina Menzel: "Avrei dovuto interpretare la sorella di Lea Michele, non la madre"

Durante tutto lo spettacolo, Lea Michele ha ricevuto ben sei standing ovation, un risultato inaspettato per lei che era lontano dai palchi di Broadway da un po'.

Per tutta la sua carriera ha desiderato interpretare Fanny Brice e ora, finalmente, il sogno è diventato realtà. Anche in Glee, come tutti ricordano, il suo personaggio Rachel cantava costantemente i grandi successi del musical, un banco di prova per Lea che negli anni si è preparata al meglio per questo ruolo.

Insomma, brava Lea Michele che si sta godendo questo nuova grandissima felicità, in un ruolo che probabilmente resterà il migliore mai interpretato nella sua carriera.