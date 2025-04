Glee: la reunion con Lea Michele, Darren Criss e Dianna Agron a dieci anni dalla fine della serie

Gli ex alunni di Glee, membri dei New Directions della William McKinley High si sono ritrovati e hanno trascorso una serata tutti insieme a Broadway: si tratta di Lea Michele, Darren Criss e Dianna Agron.

Le due attrici erano in platea mentre il collega si esibiva nello spettacolo Maybe Happy Ending al Belasco Theatre di New York, per poi stringersi in un abbraccio collettivo alla fine dello show.

La reunion di tre star di Glee

Lea Michele ha commentato scherzosamente alcune foto del gruppo:"Serata fuori con la mia bellissima amica del liceo per vedere il nostro ex compagno di classe esibirsi a Broadway".

Anche Dianna Agron ha condiviso la foto della serata:"WMHS per sempre. Completamente e assolutamente commovente da ogni punto di vista. Un altro enorme applauso per te, Darren".

Il successo globale di Glee

Glee si è conclusa nel 2015 dopo sei stagioni. La fortunata serie di Fox ha vinto complessivamente sei Emmy nel corso del suo periodo di produzione. I personaggi di Lea Michele, Darren Criss e Dianna Agron facevano parte del gruppo di talentuosi studenti guidati dal Professor Schuester (Matthew Morrison).

Altri membri del cast erano Chris Colfer, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Kevin McHale, Heather Morris e Jane Lynch. Nel corso degli anni, diverse star della serie sono scomparse prematuramente in circostanze tragiche.

Chris Colfer e Lea Michele in una scena di Glee

Corey Monteith, interprete di Finn, è morto per overdose nel 2013, Mark Salling, interprete di Puck, è scomparso nel 2018 per suicidio e Naya Rivera, interprete di Santana è scomparsa per annegamento nel 2020.