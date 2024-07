Jane Lynch, l'attrice di Glee ricorda le star scomparse Cory Monteith e Naya Rivera: "C'è un grande vuoto"

Nel corso di un'intervista a E! News, Jane Lynch, una delle star di Glee nei panni della coach delle cheerleader Sue Sylvester, è tornata a parlare degli amici e colleghi nella serie, Cory Monteith e Naya Rivera, scomparsi rispettivamente nel 2013 e nel 2020.

Di recente, Lynch ha partecipato alla serie di successo Only Murders in the Building, al fianco di Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short, nei panni di Sazz Pataki, la controfigura di Charles-Haden Savage sui set televisivi.

Il ricordo

Jane Lynch si è soffermata sulla tragica scomparsa dei colleghi Monteith e Rivera:"Erano così giovani, così entusiasti, come lo eravamo tutti. Ci rendevamo conto di vivere un momento straordinario quando lo show è diventato un grande successo. A causa di questo c'è un grande vuoto nelle nostre vite".

Jane Lynch nell'episodio Grilled Cheesus di Glee

Il compleanno dell'attrice coincide quasi con la data della morte di Cory Monteith, il 13 luglio 2013:"Il mio compleanno sarà sempre associato a Cory e sono davvero felice di questo". Scritta e diretta da Ryan Murphy, Glee è andato in onda per sei stagioni dal 2009 al 2015 con 121 episodi e Dianna Agron, Chris Colfer, Kevin McHale e Lea Michele nel cast.

Cory Monteith, Finn Hudson nella serie, è morto a soli 31 anni per un'overdose accidentale nel 2013, dopo anni di lotta con la dipendenza. Naya Rivera, Santana Lopez nella serie, è annegata nel 2020 dopo aver preso una barca sul lago Piru, in California all'età di 33 anni, lasciando un figlio di nome Josey.

Proprio grazie alla performance in Glee, Jane Lynch si è aggiudicata un Emmy Award nel 2010 e un Golden Globe nel 2011. Famosa caratterista al cinema e in tv, Lynch è impegnata da doppiatrice nella serie animata Velma, tratta dall'universo di Scooby-Doo, e nel 2023 ha recitato in un episodio di Digman.